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Два в одной: Xiaomi представила стиральную машину с микробарабаном

1:04
Недвижимость

Компания Xiaomi представила на Всемирном мобильном конгрессе 2025 в Барселоне новую концепцию стиральной машины Mija Dual Drum Washer Dryer с двумя барабанами.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Главное новшество — мини-барабан, предназначенный для стирки небольших предметов одежды, таких как носки и нижнее бельё.

Основной барабан вмещает до 10 кг белья (7 кг при сушке), а мини-барабан — всего 0,25 кг. Они работают независимо друг от друга, имеют отдельные двигатели и резервуары для моющих средств.

Однако, поскольку мини-барабан стирает только при низких температурах, эффективность удаления сильных загрязнений остаётся под вопросом. Модель пока доступна только на китайском рынке.

Концепция, безусловно, оригинальна, но вызывает сомнения в экономической и экологической целесообразности: запуск полноценного цикла ради нескольких пар носков выглядит избыточным.

Уточнения

Xiaomi Corporation (кит. трад. 小米集團, упр. 小米集团, пиньинь Xiǎomǐ Jítuán, палл. Сяоми́ Цзитуа́нь; стилизировано как XiaoMi) — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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