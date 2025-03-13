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Гостиничный бум в столице: в 2025 году откроется рекордное число номеров

2:06
Недвижимость

Объём ввода новых гостиничных номеров в Москве в 2025 году может побить рекорды. Согласно данным департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate, к концу года в столице появятся 1 170 новых номеров — это на 85% больше, чем в 2024 году.

гостиница "Интурист"
Фото: Wikimedia Commons by xVodolazx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
гостиница "Интурист"

Гостиничный рынок на подъёме

По словам руководителя департамента Ксении Александриди, рост объёмов связан с активным развитием сетевых отелей — на них приходится 51% от всех новых номеров.

Уже с начала 2025 года в Москве открылось 225 новых гостиничных номеров, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего же сейчас в столице насчитывается около 30,3 тыс. гостиничных номеров, большинство из которых находятся под управлением российских операторов.

Загрузка номеров и цены на проживание

"Текущая загрузка гостиниц составляет 63%, что является хорошим показателем для рынка и устраивает операторов", — отмечает Александриди.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года этот показатель вырастет до 70%.

Средняя стоимость проживания в московских отелях также демонстрирует рост. В январе 2025 года средняя цена за номер составила 12,1 тыс. рублей в сутки — на 17% выше, чем годом ранее. Особенный рост цен наблюдается в сегментах люкс и эконом, что говорит о высоком спросе как на доступное жильё, так и на премиальные номера.

Чего ожидать в будущем

Эксперты уверены: гостиничный рынок Москвы продолжит развиваться, а растущий спрос на номера подтолкнёт инвесторов к новым проектам. В ближайшие годы столица может стать ещё более привлекательной для туристов и деловых путешественников.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. 

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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