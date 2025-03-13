Ипотека в 2025 году: почему рынок ждёт сильное падение

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году объем выдачи ипотечных кредитов может снизиться на 30% по сравнению с 2024 годом. Основной причиной этого станет отсутствие значительного снижения процентных ставок: активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13-15%, однако, по прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", это маловероятно.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Семейная ипотека

Ужесточение регулирования и его последствия

С 1 апреля Банк России получит возможность вводить макропруденциальные лимиты (МПЛ) для наиболее рискованных видов кредитов. В "Эксперте РА" считают, что это может привести к дальнейшему снижению объемов выдачи. Однако, несмотря на этот тренд, общий рост портфеля ипотечных кредитов по итогам года может составить 8-9%. Такой эффект будет вызван снижением досрочных погашений: в условиях высоких ставок население предпочтёт размещать средства на депозитах, а не направлять их на досрочное погашение.

Как изменится рынок кредитов

По оценкам аналитиков, портфель необеспеченных кредитов на балансах банков может сократиться на 5% из-за новых регуляторных мер. Тем не менее альтернативные финансовые инструменты, такие как программы рассрочки (BNPL — "Покупай сейчас, плати потом"), продолжат набирать популярность. Крупнейшие банки активно развивают такие предложения, в том числе в партнёрстве с маркетплейсами.

Ожидается и замедление темпов роста кредитования бизнеса. Для крупных компаний этот показатель составит около 10%, а для малого и среднего бизнеса — 13%. Основными причинами станут высокие процентные ставки, регуляторные меры по ограничению кредитных рисков и сокращение объёмов государственной поддержки.

Баланс между финансированием и стабильностью

Эксперты уверены, что 2025 год станет периодом балансирования между потребностью бизнеса в финансировании и жёсткими регуляторными мерами, направленными на предотвращение перегрева экономики и рост инфляции. Замедление затронет все сегменты кредитования, но особенно сильно — рынок необеспеченных кредитов.

Однако коррекция рынка, по мнению специалистов, неизбежна и необходима. В 2023–2024 годах наблюдались аномально высокие темпы роста, и текущее снижение может помочь привести систему в устойчивое состояние.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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