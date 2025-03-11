Мини-камера в форме брелка: эта незаметная штучка покорила соцсети

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мини-камера в форме брелка стала настоящим хитом в социальных сетях. Благодаря компактному дизайну и ретро-стилю, устройство позволяет делать фото и снимать видео с лёгкой ностальгией.

Фото: freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мини-камера

Этот гаджет можно найти на маркетплейсах, таких как AliExpress по цене около 3000 рублей. комплект входит mini USB-кабель для зарядки и передачи файлов, а также слот для карты памяти.

Её небольшие размеры (40 мм x 27 мм x 20 мм) делают устройство удобным для крепления к связке ключей.

Популярность брелока-камеры выросла после того, как инфлюенсеры начали активно делиться своим опытом использования. В соцсетях хэштег #minicamera собрал более 42 тысяч публикаций.

Камера оснащена 2-мегапиксельным объективом с углом обзора 90 градусов и поддерживает запись в формате 1080p. Однако по качеству съёмки она уступает смартфонам.

Фотографии сохраняются в формате JPG, а поддерживаемый объём карт памяти — до 32 ГБ, чего хватает примерно на 98 снимков. Устройство также оснащено маленькой вспышкой и встроенными эффектами.

Хотя пользователи положительно оценивают мини-камеру за оригинальный дизайн и компактность, среди недостатков отмечается небольшой аккумулятор на 180 мАч, обеспечивающий всего около 60 минут работы, а при непрерывной съёмке — даже меньше.

Уточнения

Видеонаблюде́ние (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники.



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