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Срочно к замене: 5 признаков того, что ваше полотенце пора выбросить

1:59
Недвижимость

Полотенце — это предмет, без которого сложно представить повседневную жизнь. Мы используем его дома, на работе, в спортзале и в общественных местах, но редко задумываемся о том, как часто его следует менять.

Зелёные полотенца
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёные полотенца

Многие делают это интуитивно, ориентируясь на запах или внешний вид, но специалисты предупреждают, что бактерии и грибки размножаются на полотенцах гораздо быстрее, чем кажется.

Каждый раз, когда мы вытираем руки или тело, на полотенце остаются частицы кожи, жир и грязь. В сочетании с влагой это создает идеальную среду для размножения микроорганизмов, которые могут вызвать кожные заболевания, раздражение или даже инфекции. Особенно важно тщательно просушивать полотенце после использования, так как влажная ткань в закрытом помещении становится рассадником бактерий.

Кроме того, дерматологи советуют не использовать одно и то же полотенце для лица и тела. Кожа лица более чувствительная, поэтому лучше выбирать мягкие и деликатные материалы.

По мнению экспертов, полотенца для рук следует менять каждые два дня, а людям с чувствительной кожей — ещё чаще. Банные полотенца желательно заменять после трёх использований, то есть дважды в неделю, если вы принимаете душ каждый день.

Для эффективного удаления бактерий рекомендуется стирать полотенца при температуре не ниже 60 °C, избегая кондиционеров для белья, которые снижают впитываемость ткани. Также важно правильно их сушить — в хорошо проветриваемом помещении или на солнце.

Если полотенце становится жёстким, приобретает неприятный запах, покрывается пятнами или начинает рваться, его пора заменить. Альтернативным вариантом могут стать полотенца из микрофибры, которые быстрее сохнут и обладают высокой впитывающей способностью.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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