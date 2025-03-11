Забудьте о химии: вот как легко очистить духовку пищевой содой

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Частая эксплуатация духовки приводит к скоплению жира, нагара и пригоревших пятен, которые бывает непросто удалить.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

Однако есть доступное и натуральное средство, которое справится с этой задачей без агрессивных химикатов.

Пищевая сода — это мощное щелочное соединение, способное растворять жир и удалять загрязнения без лишних усилий. Достаточно смешать полстакана соды с небольшим количеством теплой воды, чтобы получить густую пасту, затем нанести её на загрязнённые поверхности, избегая нагревательных элементов, оставить минимум на 30 минут или, для лучшего результата, на всю ночь.

После этого нужно протереть влажной губкой, и грязь легко отойдет. Для дополнительного блеска можно сбрызнуть поверхность уксусом или лимонным соком, подождать несколько минут и протереть чистой тканью.

Решётки духовки тоже легко очистить, если поместить их в горячую воду с 250 г соды и оставить на полчаса, после чего удалить остатки загрязнений щёткой или губкой. Для труднодоступных мест отлично подойдёт старая зубная щетка.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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