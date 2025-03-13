Экономия на ЖКХ: 5 способов уменьшить счета за коммуналку

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сокращение расходов на коммунальные услуги — важная задача для многих семей. Ислам Ахмедшин, основатель сервиса "ЛОВИ Cashback", поделился несколькими эффективными методами снижения затрат на ЖКХ.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Первый метод — установка индивидуальных приборов учета. Они позволяют платить только за фактически потребленные ресурсы, что особенно полезно для экономии. Индивидуальные счетчики значительно уменьшают платежи. Второй метод — переход на многотарифные счетчики электроэнергии. Такие счетчики учитывают разную стоимость энергии в разное время суток. Например, ночью электроэнергия дешевле, чем днем. Перенос энергоемких задач, таких как стирка или работа посудомоечной машины, на ночное время помогает значительно сократить ежемесячные расходы. Многотарифные счетчики способствуют более рациональному использованию электроэнергии, пишет Газета.Ru, цитируя эксперта. Третий метод — рациональное использование воды. Установка аэраторов на краны, ремонт протекающей сантехники и выключение воды во время чистки зубов или мытья посуды помогают сократить потребление воды и снизить расходы. Также стоит рассмотреть программы кешбэка при оплате коммунальных услуг. Использование банковских карт, которые возвращают часть потраченной суммы за ЖКХ, способствует общей экономии. Четвертый метод — отказ от ненужных услуг. Внимательно изучите квитанции за ЖКХ. Возможно, вы платите за услуги, которыми не пользуетесь, например, за радиоточку или стационарный телефон. Отказ от этих услуг уменьшит ежемесячные платежи. Также проверьте, нет ли дополнительных платежей за неоказанные услуги или неактивные контракты. Пятый метод — изучение бытовой техники перед покупкой. Приобретение бытовой техники класса энергоэффективности А и выше помогает снизить потребление электроэнергии. Такая техника стоит дороже, но в долгосрочной перспективе экономия очевидна. Умные устройства, такие как термостаты или розетки с таймерами, автоматически регулируют потребление энергии, исключая ненужные траты.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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