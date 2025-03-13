Вашу квартиру могут продать без вас: названы главные уловки мошенников — как не попасться

Рынок недвижимости, где сделки проводятся вне правового поля, представляет собой зону повышенного риска. Здесь активно действуют мошенники, находя лазейки в законодательстве и уязвимости в процессе регистрации сделок. Они могут продать вашу квартиру без вашего ведома и согласия. Юлия Крючкова, специалист по недвижимости, рассказала о распространённых схемах мошенничества.
Один из методов — подделка документов. Злоумышленники получают доступ к личным данным владельца, создают фальшивые доверенности или поддельные документы. С их помощью они обращаются в Росреестр для упрощённой регистрации сделок купли-продажи или дарения. Это особенно актуально при подаче документов через МФЦ или в электронном виде, уточнила специалист.
Другой способ — использование номинальных собственников, которые не являются реальными владельцами недвижимости. Это могут быть малоимущие граждане, иностранцы, лица с алкогольной зависимостью или бездомные. Они фигурируют в документах как собственники, но не принимают решений по квартире и используются только для оформления сделок. В дальнейшем такие люди могут продать квартиру без вашего ведома и вы их больше не найдёте, добавила Крючкова.
Также следует быть осторожным, когда вы оставляете документы на недвижимость в качестве залога или передаёте их посторонним без должного контроля.
Если вашу квартиру переоформили на другого человека, немедленно обратитесь в полицию и подайте заявление о мошенничестве. Параллельно подайте иск в суд о признании сделки недействительной. Важно собрать все возможные доказательства: чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности и свидетельские показания. Если мошенники использовали поддельные документы, суд может восстановить ваши права, пишет Газета.Ru.
Для защиты своей недвижимости регулярно проверяйте выписки из ЕГРН на сайте Росреестра или в МФЦ. Никогда не передавайте оригиналы документов посторонним без необходимости, чтобы избежать мошенничества.
Рекомендуется ограничить возможность регистрации сделок с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Это можно сделать через нотариуса, подав соответствующее заявление. Для дополнительной безопасности используйте систему уведомлений от Росреестра, которая будет информировать вас о всех действиях с вашей собственностью.
Не забывайте страховать квартиру от мошеннических действий. Страхование поможет минимизировать потери в непредвиденных ситуациях.
"И, конечно, всегда работайте только с проверенными юристами и риэлторами, чтобы исключить возможность попадания в мошеннические схемы", — подчеркнула Крючкова.
Мошенники часто выбирают свои жертвы целенаправленно. Например, если вы долго не проживаете в квартире, они могут воспользоваться вашим отсутствием. Это может быть сдача жилья в аренду или переезд в другой город. Злоумышленники могут подделать документы или обратиться в суд, чтобы выселить вас, доказав, что вы не пользуетесь жильём.
Если вы берёте кредит под залог недвижимости или участвуете в инвестиционных схемах, требующих передачи прав на ваше жильё, тщательно проверяйте своих деловых партнёров. Мошенники могут предложить вам "выгодные" условия, а после получения желаемого исчезнуть, оставив вас без жилья и с долгами.
Если вы получили недвижимость в наследство, убедитесь, что все документы оформлены правильно. Иногда мошенники используют поддельные завещания или обращаются в суд, чтобы оспорить ваши права на наследство, особенно если вы не успели вовремя оформить свои документы.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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