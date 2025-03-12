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Квартира, которая рушится через год — 5 грубых ошибок при ремонте

Недвижимость

Ремонт всегда приходит неожиданно и с размахом, а желание сэкономить понятно. Но некоторые решения превращают квартиру в бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвётся. На чём точно не стоит экономить, если не хочется переделывать всё заново?

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

1. Черновые материалы — фундамент надёжности

Штукатурка, стяжка, гидроизоляция — это основа долговечности. Дешёвые материалы рано или поздно покроются трещинами, заплесневеют или начнут скрипеть. А исправлять такие проблемы сложнее, чем сделать сразу качественно.

Правило: не видно — не значит неважно. Экономия на черновых работах приведёт к капитальному ремонту в будущем.

2. Строители — не та сфера, где стоит гнаться за дешевизной

Непрофессионалы могут оставить после себя кривые стены, перекошенные двери и слабую проводку. А переделка обойдётся дороже, чем сразу нанять проверенную бригаду.

Совет: выбирайте мастеров по отзывам и портфолио, а не по низкой цене.

3. Скрытые коммуникации — главный источник будущих проблем

  • Проводка из дешёвых материалов может искрить и перегреваться.
  • Пластиковые трубы без нормального монтажа лопнут или потекут.
  • Плохая вентиляция приведёт к сырости и плесени.

Всё это означает одно: придётся штробить стены, ломать пол и потолок, чтобы всё переделать.

Вывод: один раз сделать хорошо намного дешевле, чем устранять последствия.

4. Сантехника — экспериментировать дорого

Дешёвые смесители, трубы и унитазы могут сломаться буквально за несколько месяцев. А если сантехника встроенная, замена разнесёт полванной комнаты.

Лучше купить надёжные модели, чем каждые полгода вызывать мастера.

5. Окна — тепло и тишина дороже сомнительной экономии

Тонкие стеклопакеты пропускают шум, холод и влагу, а значит:

  • Сквозняки и плесень станут привычным делом.
  • Придётся переплачивать за отопление.
  • Со временем окна покроются конденсатом и начнут протекать.

Хорошие окна = комфорт и тепло на долгие годы.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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