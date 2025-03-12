Квартира, которая рушится через год — 5 грубых ошибок при ремонте

Ремонт всегда приходит неожиданно и с размахом, а желание сэкономить понятно. Но некоторые решения превращают квартиру в бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвётся. На чём точно не стоит экономить, если не хочется переделывать всё заново?
Штукатурка, стяжка, гидроизоляция — это основа долговечности. Дешёвые материалы рано или поздно покроются трещинами, заплесневеют или начнут скрипеть. А исправлять такие проблемы сложнее, чем сделать сразу качественно.
Правило: не видно — не значит неважно. Экономия на черновых работах приведёт к капитальному ремонту в будущем.
Непрофессионалы могут оставить после себя кривые стены, перекошенные двери и слабую проводку. А переделка обойдётся дороже, чем сразу нанять проверенную бригаду.
Совет: выбирайте мастеров по отзывам и портфолио, а не по низкой цене.
Всё это означает одно: придётся штробить стены, ломать пол и потолок, чтобы всё переделать.
Вывод: один раз сделать хорошо намного дешевле, чем устранять последствия.
Дешёвые смесители, трубы и унитазы могут сломаться буквально за несколько месяцев. А если сантехника встроенная, замена разнесёт полванной комнаты.
Лучше купить надёжные модели, чем каждые полгода вызывать мастера.
Тонкие стеклопакеты пропускают шум, холод и влагу, а значит:
Хорошие окна = комфорт и тепло на долгие годы.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.