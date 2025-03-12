Гостиная и спальня в одной комнате? Эти 5 способов зонирования спасут интерьер

Квартиры-студии становятся всё популярнее, ведь это практично, стильно и доступно. Но возникает вопрос: как совместить гостиную и спальню в одном пространстве, не превращая квартиру в хаос?
Вот 5 стильных и удобных способов зонирования, которые помогут создать комфортное и функциональное пространство.
Гипсокартон или дерево — создают две отдельные зоны и добавляют уединённости. Лучше планировать спальню у стены, чтобы не создавать "проходную комнату".
Матовые или стеклянные перегородки — сохраняют естественное освещение, но визуально отделяют спальню.
Шторы, ширмы или текстиль — лёгкое и мобильное решение, которое можно менять в зависимости от настроения.
Совет: Если выбрать стеллаж-перегородку, он не только разделит пространство, но и послужит местом для хранения книг и декоративных элементов.
Если перегородки не подходят, можно зонировать пространство визуально:
При небольшой площади (10-20 м²) можно использовать подъёмные конструкции:
Если перегородка капитальная, пол в обеих зонах должен быть в одном стиле.
При текстильных разделителях покрытие можно сделать абсолютно идентичным, чтобы сохранить гармонию.
Многоуровневые потолки или балки визуально помогут разграничить пространство.
Зонирование — важный этап оформления уютного и стильного интерьера. Осталось выбрать подходящий вариант и воплотить его в жизнь!
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.