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Гостиная и спальня в одной комнате? Эти 5 способов зонирования спасут интерьер

2:33
Недвижимость

Квартиры-студии становятся всё популярнее, ведь это практично, стильно и доступно. Но возникает вопрос: как совместить гостиную и спальню в одном пространстве, не превращая квартиру в хаос?

Современная гостиная
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Современная гостиная

Вот 5 стильных и удобных способов зонирования, которые помогут создать комфортное и функциональное пространство.

1. Перегородки и ширмы — быстрый способ разделить комнату

Гипсокартон или дерево — создают две отдельные зоны и добавляют уединённости. Лучше планировать спальню у стены, чтобы не создавать "проходную комнату".
Матовые или стеклянные перегородки — сохраняют естественное освещение, но визуально отделяют спальню.
Шторы, ширмы или текстиль — лёгкое и мобильное решение, которое можно менять в зависимости от настроения.

Совет: Если выбрать стеллаж-перегородку, он не только разделит пространство, но и послужит местом для хранения книг и декоративных элементов.

2. Цветовое разделение

Если перегородки не подходят, можно зонировать пространство визуально:

  • Обои разного оттенка, но в одной цветовой гамме.
  • Гостиная — светлые тона, спальня — темнее, чтобы создать уютную атмосферу.

3. Подиум — для тех, кто хочет больше места

При небольшой площади (10-20 м²) можно использовать подъёмные конструкции:

  • Кровать на подиуме — под ним можно хранить вещи, а гостевая зона останется свободной.
  • Кровать-чердак — если высокие потолки, можно разместить спальное место наверху, а внизу — рабочую зону.

4. Правильные материалы — залог стильного интерьера

Если перегородка капитальная, пол в обеих зонах должен быть в одном стиле.

При текстильных разделителях покрытие можно сделать абсолютно идентичным, чтобы сохранить гармонию.

Многоуровневые потолки или балки визуально помогут разграничить пространство.

5. Оригинальные способы зонирования

  • Живые растения — стеллаж с вазонами создаст естественную преграду и улучшит воздух в квартире.
  • Фотоколлаж — декоративная верёвка с фотографиями может служить стильным разделителем.
  • Книжное ограждение — стопка книг вместо перегородки создаст атмосферу уюта.

Зонирование — важный этап оформления уютного и стильного интерьера. Осталось выбрать подходящий вариант и воплотить его в жизнь!

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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