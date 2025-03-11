Эти 5 вещей делают квартиру старомодной и захламлённой — лучше от них избавиться

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый хочет, чтобы его дом выглядел стильно и уютно, но некоторые детали способны полностью испортить впечатление. Из-за них даже современный интерьер кажется старомодным и загромождённым. Что же стоит убрать, чтобы квартира выглядела лучше?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Гостиная

1. Ковёр на стене

Когда-то это было модно, но сегодня ковры на стенах визуально уменьшают пространство и собирают пыль. Многие держат их из-за ностальгии, но современные интерьеры без них выглядят просторнее и чище.

2. Сушилка для белья на виду

Каким бы стильным ни был интерьер, развешанное посреди комнаты бельё испортит всё впечатление. Гостям необязательно видеть личные вещи хозяев. Решение — сушильная машина или более удобные способы сушки.

3. Паутина проводов

Зарядные устройства, кабели и провода портят эстетику пространства. Чтобы избавиться от этого хаоса, можно использовать кабель-каналы, стяжки или специальные органайзеры.

4. Обилие мелочей

Сувениры, статуэтки и безделушки делают квартиру захламлённой и беспорядочной. Разные по стилю вещи создают хаос и усложняют уборку. Лучше оставить только несколько акцентов, а остальное убрать.

5. Бытовая техника на виду

Чайники, тостеры, мультиварки и прочая техника захламляют рабочие поверхности. Если вещи используются редко, лучше найти им место в шкафу, чтобы кухня выглядела аккуратно.

Следуя этим простым правилам, можно легко создать стильный и уютный интерьер без лишнего хаоса!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.