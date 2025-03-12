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Как освежить интерьер за один день? Простые приемы, которые работают лучше ремонта

3:39
Недвижимость

Интерьер может надоесть, даже если он был идеально продуман. Но это не значит, что пора делать масштабный ремонт. Есть способы обновить пространство без значительных затрат — они помогут сделать обстановку уютнее и современнее.

Интерьер с деревянными панелями
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер с деревянными панелями

Избавляемся от устаревшей мебели

Некоторые предметы мгновенно выдают возраст интерьера: громоздкие шкафы-купе, старомодные серванты, кухонные уголки, компьютерные стойки с отделениями для CD-дисков. Они не только занимают место, но и портят общий вид комнаты.

Что делать

  • Заменить старую мебель на более лаконичные и легкие конструкции.
  • Вместо массивных шкафов использовать модульные системы.
  • Выбрать удобные стулья вместо кухонного уголка.

Обновляем обивку мебели

Диван или кресло, которые визуально еще в хорошем состоянии, можно освежить новой обивкой. Это дешевле, чем покупать новую мебель, а эффект преображения будет значительным.

Какие ткани выбрать

  • Велюр или бархат — выглядят дорого и всегда в тренде.
  • Букле — актуальный выбор, добавляющий текстуру.
  • Лён и хлопок — универсальные и практичные варианты.

Даем окнам больше света

Если в комнате ощущается недостаток уюта, причина может быть в загроможденных окнах.

Что делать

  • Убрать лишние вещи с подоконника.
  • Заменить тяжелые портьеры на легкие занавески.
  • Выбрать римские шторы или жалюзи вместо многослойных драпировок.

Добавляем многослойное освещение

Освещение кардинально влияет на атмосферу в доме. Один центральный светильник — это не только скучно, но и некомфортно.

Как исправить

  • Добавить настольные и напольные лампы.
  • Использовать светодиодные ленты для подсветки полок и мебели.
  • Установить лампочки с регулировкой яркости и температуры света.

Зеркала, стекло и металлизированные поверхности помогут усилить освещение, отражая свет.

Декорируем стены

Обновить стены можно без сложного ремонта. Достаточно одного акцентного элемента, чтобы преобразить всю комнату.

Идеи

  • Разместить фотографии, постеры или картины в красивых рамах.
  • Добавить полки с книгами или декоративными предметами.
  • Установить стильный сервант-витрину и красиво расставить коллекционные вещи.

Создаем уютные зоны

Даже в небольшой квартире можно выделить уголок для отдыха, чтения или работы.

Что использовать

  • Кресло, пуф, журнальный столик.
  • Плед, подушки, свечи, растения.
  • Для рабочей зоны — удобное кресло и хороший свет.

Такие небольшие акценты делают интерьер уютнее и функциональнее.

Организуем хранение

Визуальный шум портит даже самый стильный интерьер. Одежда на стульях, бумаги в прихожей, покрывала, которые некуда убрать, — все это создает беспорядок.

Как решить проблему

  • Добавить органайзеры для мелочей.
  • Использовать корзины или пуфы с местом для хранения.
  • Расположить шкафы и ящики так, чтобы они были удобны в повседневном использовании.

Заключение

Освежить интерьер без ремонта — реально. Иногда достаточно заменить текстиль, добавить свет или пересмотреть расстановку мебели, чтобы пространство заиграло по-новому. Главное — убрать все лишнее и внести немного уюта.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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