Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мойте волосы реже — получите больше! Как это работает? Ответ внутри
Чебуреки на скорую руку — быстрее и проще, чем пельмени
Не тратьте часы на грудные: два тренинга в неделю – и мощный рельеф гарантирован
4 секрета, которые превращают магазинный фарш в идеальную основу для котлет
Хранение машины зимой: почему гараж – не всегда лучшее решение
Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки
Пион — не просто цветок: как он приносит счастье, защищает брак и лечит
Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки
Сдавливание артерий и ещё 2 неочевидные причины боли в висках: как спастись

Одна ошибка — и ваш интерьер выглядит как квартира из 90-х: как не превратить стильный ремонт в ретро

3:38
Недвижимость

Выбор правильного размера штор — это не просто снятие мерок, а учет множества факторов: высота потолков, система отопления, тип штор и даже сезонность. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что шторы будут слишком длинными, мешать циркуляции воздуха или не создавать желаемый эффект в интерьере.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Разберем основные правила и нюансы, которые помогут правильно рассчитать размер штор.

Как выбрать длину штор

Многие убеждены, что чем длиннее штора, тем эффектнее. Однако неправильная длина может испортить внешний вид интерьера и усложнить уход за тканью.

Основные варианты длины штор

  • Летний вариант: длинные шторы, которые защищают от сквозняков.
  • Зимний вариан: укороченные шторы, оставляющие радиатор открытым для обогрева помещения.

Ошибки при выборе длины

  • Шторы, лежащие на полу: выглядят красиво только на фото, но на практике быстро мнутся, собирают пыль и мешают уборке.
  • Шторы в пол: ткань слегка касается пола, но из-за веса может провиснуть и начать собирать пыль.

Оптимальные варианты

  • Между шторой и полом оставляется гигиенический зазор 3-5 см — это облегчает уборку и предотвращает износ ткани.
  • Если штора укороченная (например, для кухни), она должна заканчиваться на 1-1,5 см выше подоконника, чтобы не выглядеть неопрятно.

Как рассчитать ширину штор

Выбирать ширину штор стоит с учетом особенностей помещения, карниза и типа драпировки.

Важные моменты

  • Если окно занимает более двух третей стены, штора должна перекрывать всю стену.
  • Если окно узкое, шторы должны выходить за его границы на 20-30 см, чтобы визуально расширить пространство.
  • Для римских и рулонных штор достаточно небольшого нахлеста (10-15 см).

Как рассчитать складки на шторах

Если вы выбираете шторы с драпировкой, важно учитывать коэффициент сборки — отношение ширины ткани к ширине окна.

Коэффициенты сборки

  • 1,5 - минимальные складки, экономичный вариант.
  • 2,0 - классическая средняя сборка, которая выглядит объемно и аккуратно.
  • 3,0 - максимальная драпировка для эффектных складок.

Для плотных штор коэффициент можно уменьшить, а для легкого тюля — увеличить.

Какие размеры нужны для заказа и покупки штор

При индивидуальном заказе мастер обычно спрашивает

  • Высоту помещения.
  • Ширину и высоту окна.
  • Расстояние от окна до стен.
  • Тип карниза и его ширину.

При покупке готовых штор важно знать

  • Длину карниза (чтобы шторы не оказались слишком узкими).
  • Желаемую высоту штор (учитывая усадку ткани после стирки).
  • Необходимый коэффициент сборки (чтобы штора не выглядела плоско).

Правильный размер штор — залог идеального интерьера

При выборе размера штор важно учитывать не только габариты окна, но и особенности помещения, отопления и интерьера. Запомните:

  • Оставляйте гигиенический зазор между полом и шторами.
  • Выбирайте ширину с учетом окна и стены.
  • Рассчитывайте складки правильно, чтобы штора выглядела объемной.

Следуя этим рекомендациям, вы избежите распространенных ошибок и подберете идеальные шторы для своего дома.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи
Экономика и бизнес
2025 год станет переломным: США и Россия восстанавливают бизнес-связи Аудио 
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек
Еда и рецепты
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
Мойте волосы реже — получите больше! Как это работает? Ответ внутри
Чебуреки на скорую руку — быстрее и проще, чем пельмени
Не тратьте часы на грудные: два тренинга в неделю – и мощный рельеф гарантирован
4 секрета, которые превращают магазинный фарш в идеальную основу для котлет
Хранение машины зимой: почему гараж – не всегда лучшее решение
Одна ошибка — и ваш интерьер выглядит как квартира из 90-х: как не превратить стильный ремонт в ретро
Бесплатное удобрение, которое заменит магазинные подкормки
Пион — не просто цветок: как он приносит счастье, защищает брак и лечит
Лай — не обязательный бонус: породы собак, которые ведут себя тише, чем кошки
Сдавливание артерий и ещё 2 неочевидные причины боли в висках: как спастись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.