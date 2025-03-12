Одна ошибка — и ваш интерьер выглядит как квартира из 90-х: как не превратить стильный ремонт в ретро

3:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор правильного размера штор — это не просто снятие мерок, а учет множества факторов: высота потолков, система отопления, тип штор и даже сезонность. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что шторы будут слишком длинными, мешать циркуляции воздуха или не создавать желаемый эффект в интерьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Разберем основные правила и нюансы, которые помогут правильно рассчитать размер штор.

Как выбрать длину штор

Многие убеждены, что чем длиннее штора, тем эффектнее. Однако неправильная длина может испортить внешний вид интерьера и усложнить уход за тканью.

Основные варианты длины штор

Летний вариант: длинные шторы, которые защищают от сквозняков.

длинные шторы, которые защищают от сквозняков. Зимний вариан: укороченные шторы, оставляющие радиатор открытым для обогрева помещения.

Ошибки при выборе длины

Шторы, лежащие на полу: выглядят красиво только на фото, но на практике быстро мнутся, собирают пыль и мешают уборке.

выглядят красиво только на фото, но на практике быстро мнутся, собирают пыль и мешают уборке. Шторы в пол: ткань слегка касается пола, но из-за веса может провиснуть и начать собирать пыль.

Оптимальные варианты

Между шторой и полом оставляется гигиенический зазор 3-5 см — это облегчает уборку и предотвращает износ ткани.

Если штора укороченная (например, для кухни), она должна заканчиваться на 1-1,5 см выше подоконника, чтобы не выглядеть неопрятно.

Как рассчитать ширину штор

Выбирать ширину штор стоит с учетом особенностей помещения, карниза и типа драпировки.

Важные моменты

Если окно занимает более двух третей стены, штора должна перекрывать всю стену.

Если окно узкое, шторы должны выходить за его границы на 20-30 см, чтобы визуально расширить пространство.

Для римских и рулонных штор достаточно небольшого нахлеста (10-15 см).

Как рассчитать складки на шторах

Если вы выбираете шторы с драпировкой, важно учитывать коэффициент сборки — отношение ширины ткани к ширине окна.

Коэффициенты сборки

1,5 - минимальные складки, экономичный вариант.

- минимальные складки, экономичный вариант. 2,0 - классическая средняя сборка, которая выглядит объемно и аккуратно.

- классическая средняя сборка, которая выглядит объемно и аккуратно. 3,0 - максимальная драпировка для эффектных складок.

Для плотных штор коэффициент можно уменьшить, а для легкого тюля — увеличить.

Какие размеры нужны для заказа и покупки штор

При индивидуальном заказе мастер обычно спрашивает

Высоту помещения.

Ширину и высоту окна.

Расстояние от окна до стен.

Тип карниза и его ширину.

При покупке готовых штор важно знать

Длину карниза (чтобы шторы не оказались слишком узкими).

Желаемую высоту штор (учитывая усадку ткани после стирки).

Необходимый коэффициент сборки (чтобы штора не выглядела плоско).

Правильный размер штор — залог идеального интерьера

При выборе размера штор важно учитывать не только габариты окна, но и особенности помещения, отопления и интерьера. Запомните:

Оставляйте гигиенический зазор между полом и шторами.

между полом и шторами. Выбирайте ширину с учетом окна и стены .

. Рассчитывайте складки правильно, чтобы штора выглядела объемной.

Следуя этим рекомендациям, вы избежите распространенных ошибок и подберете идеальные шторы для своего дома.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.



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