Осталась краска после ремонта? Вот как использовать её с пользой

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После ремонта часто остаются банки с краской. Выкинуть жалко, хранить негде — что делать? Вместо того чтобы ломать голову, попробуйте применить остатки с пользой для интерьера и декора.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Какие краски можно просто выбросить, а какие — нет

Не все краски безвредны для окружающей среды. Водоэмульсионные, акриловые, латексные и поливинилацетатные (ПВА) смеси можно просто высушить и выбросить в мусор. А вот алкидные, масляные и эмалевые содержат смолы и считаются опасными отходами. Их необходимо сдавать в специализированные пункты. Но зачем выбрасывать, если можно дать краске вторую жизнь?

Покрасьте старую мебель

Обновите деревянные стулья: ошкурьте поверхность, нанесите яркую или нейтральную краску, а затем закрепите результат лаком. Простое изменение цвета сделает мебель стильной и свежей.

Хотите кардинальных перемен? Перекрасьте межкомнатные двери! Старый слой покрытия удаляют специальными средствами, неровности зашпаклевывают, а затем наносят новую краску.

Особенно эффектно выглядят двери с эмалевым покрытием — им не нужен дополнительный лак. Подберите к ним стильные ручки — и интерьер заиграет по-новому.

Создайте эффект состаривания

Любителям винтажного стиля понравится техника состаривания. Для этого нанесите новый слой краски поверх старого, дайте ему высохнуть и обработайте поверхность наждачной бумагой. Легкие потертости добавят шарма. Такой способ идеально подходит для оформления рам зеркал, мебели и декоративных элементов в стиле прованс.

Декорируйте интерьерные детали

Если не хотите серьезных изменений, можно обновить детали интерьера. Покрасьте настольную лампу — ножку, абажур или всю конструкцию. Теперь рабочее место станет ярче и интереснее.

Остались разноцветные краски? Нарисуйте узоры в детской с помощью трафаретов! Можно создать сказочные персонажи, зоопарк или геометрические фигуры. Тот же метод подойдет для обновления дачного забора, беседки, скамеек, лестниц, вазонов и садовых дорожек.

Не спешите выбрасывать остатки краски — пусть они послужат во благо вашему дому.

Уточнения

Акриловые краски - водно-дисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве плёнкообразователей.



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