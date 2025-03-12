Дизайнеры советуют: на этих предметах можно сэкономить и не прогадать

Хотите стильный интерьер, но не готовы тратить состояние? В доме есть предметы, на которых можно разумно сэкономить, не жертвуя уютом и эстетикой. Разбираемся, на что стоит обратить внимание.
Барные стулья выглядят дорого, но на самом деле их стоимость можно значительно снизить. Отдайте предпочтение моделям из дерева или металла без мягкой обивки. Еще один нюанс — регулируемые ножки. Они существенно повышают цену, поэтому заранее измерьте высоту стола, чтобы выбрать подходящую модель без лишних трат.
Качественный ковер способен преобразить интерьер, но не обязательно застилать ими весь дом. Пусть дорогостоящий вариант украшает гостиную, а вот в спальне, ванной и прихожей можно обойтись без маленьких ковриков или выбрать бюджетные аналоги.
Оригинальные картины стоят баснословных денег, но это не повод оставлять стены пустыми. Стильные постеры, которые можно найти в интернет-магазинах, станут отличной заменой. Добавьте к ним винтажные рамки с блошиных рынков — интерьер заиграет новыми красками без лишних затрат.
Диван и журнальный столик — важные элементы гостиной, а вот маленькие приставные столики — скорее декоративный аксессуар. Они редко используются по назначению, поэтому, если бюджет ограничен, можно от них отказаться или выбрать недорогую альтернативу.
Тренды быстро меняются, и дорогостоящий дизайнерский диван может устареть уже через пару лет. Вложитесь в классическую модель, которая будет актуальна долго, а модный облик придавайте за счет сменных подушек и пледов.
Если в доме есть дети или гости часто роняют бокалы, дорогой хрусталь — не лучшая инвестиция. Разбитая посуда — неизбежность, поэтому лучше выбрать качественный, но бюджетный вариант, который не жалко заменить.
Создать стильный и уютный интерьер можно без лишних трат. Достаточно разумно подойти к выбору предметов: не гнаться за трендами, избегать дорогих, но бесполезных элементов и находить бюджетные альтернативы. Экономия на второстепенных вещах позволяет вложить средства в действительно важные и долговечные элементы интерьера.
Эсте́тика (от др.-греч. αἴσθησις - "чувство, чувственное восприятие") — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.
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