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Дизайнеры советуют: на этих предметах можно сэкономить и не прогадать

2:38
Недвижимость

Хотите стильный интерьер, но не готовы тратить состояние? В доме есть предметы, на которых можно разумно сэкономить, не жертвуя уютом и эстетикой. Разбираемся, на что стоит обратить внимание.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Барные стулья: стиль без лишних затрат

Барные стулья выглядят дорого, но на самом деле их стоимость можно значительно снизить. Отдайте предпочтение моделям из дерева или металла без мягкой обивки. Еще один нюанс — регулируемые ножки. Они существенно повышают цену, поэтому заранее измерьте высоту стола, чтобы выбрать подходящую модель без лишних трат.

Ковры: выбираем разумно

Качественный ковер способен преобразить интерьер, но не обязательно застилать ими весь дом. Пусть дорогостоящий вариант украшает гостиную, а вот в спальне, ванной и прихожей можно обойтись без маленьких ковриков или выбрать бюджетные аналоги.

Искусство: доступные альтернативы

Оригинальные картины стоят баснословных денег, но это не повод оставлять стены пустыми. Стильные постеры, которые можно найти в интернет-магазинах, станут отличной заменой. Добавьте к ним винтажные рамки с блошиных рынков — интерьер заиграет новыми красками без лишних затрат.

Придиванные столики: нужны ли они вообще

Диван и журнальный столик — важные элементы гостиной, а вот маленькие приставные столики — скорее декоративный аксессуар. Они редко используются по назначению, поэтому, если бюджет ограничен, можно от них отказаться или выбрать недорогую альтернативу.

Модный диван: каприз времени

Тренды быстро меняются, и дорогостоящий дизайнерский диван может устареть уже через пару лет. Вложитесь в классическую модель, которая будет актуальна долго, а модный облик придавайте за счет сменных подушек и пледов.

Хрустальная посуда: практичность важнее

Если в доме есть дети или гости часто роняют бокалы, дорогой хрусталь — не лучшая инвестиция. Разбитая посуда — неизбежность, поэтому лучше выбрать качественный, но бюджетный вариант, который не жалко заменить.

Вывод

Создать стильный и уютный интерьер можно без лишних трат. Достаточно разумно подойти к выбору предметов: не гнаться за трендами, избегать дорогих, но бесполезных элементов и находить бюджетные альтернативы. Экономия на второстепенных вещах позволяет вложить средства в действительно важные и долговечные элементы интерьера.

Уточнения

Эсте́тика (от др.-греч. αἴσθησις - "чувство, чувственное восприятие") — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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