Уют без хлопот: куда поставить искусственные цветы, чтобы интерьер заиграл

Живые цветы — это красиво, но за ними нужен уход, да и не в каждой комнате они приживутся. Что делать? Искусственные цветы! Они не завянут, не требуют полива и выглядят ничуть не хуже настоящих. Главное — выбрать качественные материалы. Давай разберёмся, куда их лучше всего поставить.
Гостиная — сердце дома. Именно здесь мы принимаем гостей и проводим семейные вечера. Красивые искусственные букеты на столе или полке добавят ярких акцентов и свежести в интерьер. Попробуй создать композицию в элегантной вазе или расставить несколько небольших букетиков в разных уголках комнаты.
Хотите, чтобы спальня выглядела романтично и гармонично? Поставьте искусственные цветы на прикроватную тумбочку, комод или украсьте ими стену. Они помогут создать расслабляющую обстановку и не вызовут аллергии, как живые растения.
Кухня — место, где всегда должно быть уютно. Но высокая влажность и перепады температуры делают её не самым лучшим местом для живых растений. Искусственные цветы на подоконнике, столе или полке станут отличным решением. Они сохранят свежий вид и добавят красок в интерьер.
Живые цветы редко выживают в условиях повышенной влажности, а вот искусственные станут отличным украшением для ванной. Разместите их на полке, в настенном кашпо или у зеркала, чтобы создать атмосферу релакса и уюта.
Первая комната, которую видят гости, — это прихожая. Пусть она сразу создаёт приятное впечатление! Искусственные растения на тумбе или полке помогут добавить уюта и сделать пространство более живым.
Чтобы искусственные цветы выглядели натурально, выбирайте те, что сделаны из шелка или качественного полиэстера. Избегайте жёсткого пластика, так как он часто выглядит дешево и неестественно.
Также подбирайте цветы, которые гармонируют с интерьером: нейтральные оттенки подойдут для минималистичного стиля, а яркие — станут акцентом в монохромных пространствах.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.