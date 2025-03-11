Зачем умные хозяйки кладут в стиральную машину обычный пакет? Гениальный секрет

Владельцы домашних животных прекрасно знают, как сложно избавиться от шерсти на одежде. Даже после машинной стирки вещи могут оставаться покрытыми волосками и ворсом, особенно если ткань склонна к их притягиванию.
К счастью, есть хитрый способ решить эту проблему — и он не требует дополнительных затрат.
На первый взгляд этот метод может показаться странным, но он действительно работает. Секрет в том, что пластиковые пакеты создают статическое электричество, которое притягивает волосы и ворс во время стирки.
Этот трюк отлично работает и с постельным бельём, полотенцами и пледами, которые быстро накапливают шерсть.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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