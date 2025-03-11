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Зачем умные хозяйки кладут в стиральную машину обычный пакет? Гениальный секрет

1:48
Недвижимость

Владельцы домашних животных прекрасно знают, как сложно избавиться от шерсти на одежде. Даже после машинной стирки вещи могут оставаться покрытыми волосками и ворсом, особенно если ткань склонна к их притягиванию.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

К счастью, есть хитрый способ решить эту проблему — и он не требует дополнительных затрат.

Как пластиковый пакет помогает убрать волосы с одежды

На первый взгляд этот метод может показаться странным, но он действительно работает. Секрет в том, что пластиковые пакеты создают статическое электричество, которое притягивает волосы и ворс во время стирки.

Как это работает

  • Во время движения барабана стиральной машины создается трение между тканями и пластиковыми пакетами.
  • Это вызывает накапливание статического заряда, который притягивает волосы к пакету.
  • В результате шерсть и мелкий мусор оседают на поверхности пакетов, а не на одежде.

Как правильно использовать этот метод

  • Загружайте одежду в стиральную машину, как обычно.
  • Добавьте два чистых пластиковых пакета (обычные тонкие пакеты из магазина).
  • Убедитесь, что пакеты открыты и могут свободно перемещаться.
  • Запустите стирку в обычном режиме.
  • По завершении цикла достаньте пакеты и выбросьте их вместе с волосами и ворсом.

Дополнительные преимущества метода

  • Не требует затрат: пакеты есть у каждого дома.
  • Не повреждает ткани: безопасно для всех видов одежды.
  • Эффективно даже при стирке без специальных средств.
  • Подходит для машинной и ручной стирки.

Этот трюк отлично работает и с постельным бельём, полотенцами и пледами, которые быстро накапливают шерсть.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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