Гениальные идеи для большого подоконника: не оставляйте это место пустым

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Большой подоконник — это не просто дополнительная поверхность, а настоящее поле для творчества! Он может стать уютным местом для отдыха, стильным элементом декора или даже функциональной зоной. Главное — правильно его использовать. Вот несколько идей, как превратить обычный подоконник в дизайнерскую находку.

Фото: Unsplash by Amanda Mocci, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подоконник

Искусство в интерьере

Если большое окно служит центральным акцентом в комнате, подоконник можно использовать для размещения предметов искусства. Картина, скульптура или даже стильная ваза создадут эффектный контраст с естественным светом. Такое оформление придаст пространству глубину и индивидуальность.

Уголок для чтения

Подоконник можно превратить в мини-библиотеку. Достаточно поставить несколько любимых книг, добавить мягкую подушку и плед — и уютный уголок для чтения готов. А если рядом есть розетка, можно подключить небольшую лампу, чтобы наслаждаться чтением даже вечером.

Живой огонь для уюта

Свечи способны создать неповторимую атмосферу. Разместите на подоконнике несколько свечей разного размера и цвета. Такой простой, но эффектный декор сделает пространство теплее и уютнее, особенно в осенне-зимний сезон.

Игра света с зеркалами

Зеркала не только добавляют интерьеру стиль, но и визуально увеличивают пространство. Если поставить их на подоконник или сгруппировать небольшие зеркала вместе, можно добиться интересного отражающего эффекта. Это особенно полезно в небольших комнатах, где важен каждый сантиметр.

Коллекционный выставочный стенд

Любите коллекционировать красивые вещи? Подоконник — отличное место, чтобы выставить винтажные предметы, антиквариат или сувениры. Будь то старинная стеклянная посуда, необычные фигурки или редкие книги — такая композиция добавит интерьеру индивидуальности.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.