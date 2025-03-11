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Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства

2:25
Недвижимость

В Норвегии на одной из семейных ферм стоит необычный дом — он спрятан внутри огромной стеклянной теплицы. Это не просто архитектурный эксперимент, а продуманное пространство, где жизнь и природа гармонично сосуществуют круглый год.

Теплица
Фото: flickr.com by Robert Brook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица

Архитектор Маргит Клев создала этот экологичный дом, который защищён от сурового климата Норвегии, но при этом позволяет выращивать фрукты, овощи и травы даже зимой.

Как устроен дом в теплице

Этот уникальный проект — результат желания семьи жить ближе к природе, не жертвуя комфортом. Огромная стеклянная оболочка была привезена из Дании в разобранном виде и собрана всего за две недели. Внутри этой структуры находится полноценный дом, а вокруг — зимний сад, в котором даже в холодное время года растут абрикосы, нектарины и виноград.

Основные особенности:

  • Теплица высотой 38 футов создаёт уникальный микроклимат.
  • Окна спален выходят не только в теплицу, но и наружу, чтобы впускать свежий воздух.
  • Кухня и столовая находятся в самом центре, соединяясь с садовыми зонами.
  • Плоская крыша дома используется как терраса, идеальная для отдыха и наблюдения за звёздами.
  • Естественная вентиляция обеспечивает комфортный климат круглый год.

Жизнь в гармонии с природой

Этот проект не только создаёт уютное пространство, но и делает жизнь семьи максимально экологичной. На ферме используются солнечные батареи, биомассовая установка и собственная гидроэлектростанция, установленная отцом Маргит.

Семья придерживается принципов самодостаточности:

  • Фрукты и овощи выращиваются прямо в теплице.
  • Овцы и другая фермерская продукция поставляются местными хозяйствами.
  • Навоз от лошадей идёт на удобрение огорода.

Почему такой дом — это будущее

  • Энергосбережение: дом почти полностью автономен.
  • Экологичность: минимальный углеродный след.
  • Комфорт: даже зимой семья может наслаждаться летней атмосферой.
  • Здоровье: свежие продукты прямо с грядки.

Этот уникальный проект показывает, как можно объединить архитектуру и природу, создавая по-настоящему устойчивый и комфортный дом.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады, для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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