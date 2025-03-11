В Норвегии на одной из семейных ферм стоит необычный дом — он спрятан внутри огромной стеклянной теплицы. Это не просто архитектурный эксперимент, а продуманное пространство, где жизнь и природа гармонично сосуществуют круглый год.
Архитектор Маргит Клев создала этот экологичный дом, который защищён от сурового климата Норвегии, но при этом позволяет выращивать фрукты, овощи и травы даже зимой.
Этот уникальный проект — результат желания семьи жить ближе к природе, не жертвуя комфортом. Огромная стеклянная оболочка была привезена из Дании в разобранном виде и собрана всего за две недели. Внутри этой структуры находится полноценный дом, а вокруг — зимний сад, в котором даже в холодное время года растут абрикосы, нектарины и виноград.
Этот проект не только создаёт уютное пространство, но и делает жизнь семьи максимально экологичной. На ферме используются солнечные батареи, биомассовая установка и собственная гидроэлектростанция, установленная отцом Маргит.
Семья придерживается принципов самодостаточности:
Этот уникальный проект показывает, как можно объединить архитектуру и природу, создавая по-настоящему устойчивый и комфортный дом.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады, для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.