Купить дом дешевле, чем айфон: мини-виллы с Amazon захватывают рынок

Владение домом стало мечтой, особенно для молодых людей, которым трудно накопить на жилье. Но мини-дома меняют правила игры. Теперь за меньше чем 10 000 долларов можно приобрести стильное жилье с двумя спальнями, кухней, гостиной и даже террасой — и все это на Amazon.
Этот сборный контейнерный дом вдохновлен дизайном роскошных вилл. Он отличается современным внешним видом с узором под дерево и асимметричной крышей, которая придает ему стильную эстетику.
Этот дом можно использовать как дачу, гостевой дом, арендное жилье или даже основное место проживания.
Да! Производитель позволяет кастомизировать дом, связываясь с ним перед покупкой. Среди возможных изменений:
Заказанный дом изготавливается за 15 дней, после чего отправляется владельцу.
С учетом низкой стоимости, легкости сборки и возможности кастомизации, этот мини-дом — идеальный вариант для тех, кто хочет компактное, стильное и доступное жилье.
Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
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Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.