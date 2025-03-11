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Купить дом дешевле, чем айфон: мини-виллы с Amazon захватывают рынок

2:46
Недвижимость

Владение домом стало мечтой, особенно для молодых людей, которым трудно накопить на жилье. Но мини-дома меняют правила игры. Теперь за меньше чем 10 000 долларов можно приобрести стильное жилье с двумя спальнями, кухней, гостиной и даже террасой — и все это на Amazon.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Что представляет собой этот мини-дом

Этот сборный контейнерный дом вдохновлен дизайном роскошных вилл. Он отличается современным внешним видом с узором под дерево и асимметричной крышей, которая придает ему стильную эстетику.

Основные характеристики:

  • Площадь: 380 квадратных футов (но может быть увеличена до 791 кв. фута).
  • Количество комнат: 2 спальни, ванная, кухня, гостиная.
  • Дополнения: возможность добавления до 4 спален.
  • Крыльцо: позволяет наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.
  • Сборка: дом разворачивается, стены и крыша закрепляются на месте, после чего он готов к заселению.
  • Окна и двери: уже предварительно изолированы.
  • Кухня и ванная: полностью оборудованы: шкафы, унитаз, душ и раковина уже на месте.

Этот дом можно использовать как дачу, гостевой дом, арендное жилье или даже основное место проживания.

Можно ли изменить дизайн

Да! Производитель позволяет кастомизировать дом, связываясь с ним перед покупкой. Среди возможных изменений:

  • Добавление окон от пола до потолка.
  • Изменение цвета фасада (бесплатно).
  • Перепланировка интерьера и внешнего вида
  • Создание второго этажа для дополнительного пространства.

Сколько стоит такой дом

  • Базовая модель (380 кв. футов): от 4800 долларов.
  • Крыльцо: около 1000 долларов.
  • Максимальная площадь (791 кв. футов): до 15 000 долларов.

Заказанный дом изготавливается за 15 дней, после чего отправляется владельцу.

Другие интересные мини-дома на Amazon

  • Складной мини-дом с 3 спальнями: 791 кв. фут, балкон, крытая терраса, стоимость 14 220 долларов.
  • Металлический мини-дом с 2 спальнями: чистый современный дизайн, окна для естественного освещения, цена 10 460 долларов.

Стоит ли покупать

С учетом низкой стоимости, легкости сборки и возможности кастомизации, этот мини-дом — идеальный вариант для тех, кто хочет компактное, стильное и доступное жилье.

Уточнения

Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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