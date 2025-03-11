Революция в уборке: 8 предметов, которые можно выбросить, не думая

2:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Окружать себя ненужными вещами — это не просто неудобно, но и может создать чувство перегруженности. Профессиональные организаторы советуют избавиться от множества предметов, чтобы сделать дом функциональнее и чище.

Фото: Freepik by rawpixel.com Уборка в квартире

Сюзанна Линдси, основательница Light House Organizer, объясняет, что, если вещь не приносит радости, не используется или не нужна, то ей не место в вашем доме.

Ненужные шнуры и зарядные устройства. Если у вас остались старые шнуры от техники, которой вы уже не пользуетесь, выбросьте их. Дженнифер Гвадрон-Уайатт из J'Arrange Your Space уверяет:

"Если не знаете, для чего они, скорее всего, они вам никогда не пригодятся".

Инструкции, которые никогда не понадобятся. Вряд ли вам когда-либо понадобятся бумажные инструкции к технике. Всё, что нужно, можно найти на YouTube или Google, утверждает Гвадрон-Уайатт. Эти бумаги только забивают пространство и увеличивают объем мусора.

Контейнеры без крышек. Если на вашей кухне завалены контейнерами, которым не хватает крышек, пора с ними расстаться. Лия Брэди из Organize with Lia предупреждает, что такие вещи только занимают место, а функциональности не прибавляют.

из Organize with Lia предупреждает, что такие вещи только занимают место, а функциональности не прибавляют. Неиспользуемые кухонные гаджеты. Если какой-то кухонный прибор лежит без дела уже давно, возможно, пришло время признать: вы им не пользуетесь. Кэтрин Пикотт из Tidy Milso советует дать себе 30 дней, чтобы использовать такой прибор. Если за это время его не коснется ваша рука, выбрасывайте без сожалений.

из Tidy Milso советует дать себе 30 дней, чтобы использовать такой прибор. Если за это время его не коснется ваша рука, выбрасывайте без сожалений. Старые лекарства. Не используйте просроченные медикаменты. Сюзанна Линдси напоминает, что такие лекарства теряют свою эффективность. Утилизировать их нужно с особой осторожностью — лучше всего смешать с чем-то неприятным (например, кофейной гущей) и выбросить в мусор.

напоминает, что такие лекарства теряют свою эффективность. Утилизировать их нужно с особой осторожностью — лучше всего смешать с чем-то неприятным (например, кофейной гущей) и выбросить в мусор. Косметика с истекшим сроком годности. Загляните в свою косметичку и выбросьте всё, что потеряло свою текстуру или запах. Кэтрин Пикотт предупреждает, что просроченная косметика может быть опасна для здоровья.

предупреждает, что просроченная косметика может быть опасна для здоровья. Старые документы и счета. Несмотря на цифровизацию, старые бумажки продолжают собираться в домах. Пикотт рекомендует сканировать важные документы, а все ненужные бумажки смело выбрасывать.

Предметы, связанные с неприятными воспоминаниями. Если какой-то предмет вызывает у вас негативные эмоции, не держитесь за него. Кендра Литтлджон из Organized by Kendra считает, что такие вещи занимают ваше эмоциональное пространство и мешают двигаться вперёд.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.