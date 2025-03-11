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Революция в уборке: 8 предметов, которые можно выбросить, не думая

2:49
Недвижимость

Окружать себя ненужными вещами — это не просто неудобно, но и может создать чувство перегруженности. Профессиональные организаторы советуют избавиться от множества предметов, чтобы сделать дом функциональнее и чище.

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

Сюзанна Линдси, основательница Light House Organizer, объясняет, что, если вещь не приносит радости, не используется или не нужна, то ей не место в вашем доме.

  • Ненужные шнуры и зарядные устройства. Если у вас остались старые шнуры от техники, которой вы уже не пользуетесь, выбросьте их. Дженнифер Гвадрон-Уайатт из J'Arrange Your Space уверяет:
"Если не знаете, для чего они, скорее всего, они вам никогда не пригодятся".
  • Инструкции, которые никогда не понадобятся. Вряд ли вам когда-либо понадобятся бумажные инструкции к технике. Всё, что нужно, можно найти на YouTube или Google, утверждает Гвадрон-Уайатт. Эти бумаги только забивают пространство и увеличивают объем мусора.
  • Контейнеры без крышек. Если на вашей кухне завалены контейнерами, которым не хватает крышек, пора с ними расстаться. Лия Брэди из Organize with Lia предупреждает, что такие вещи только занимают место, а функциональности не прибавляют.
  • Неиспользуемые кухонные гаджеты. Если какой-то кухонный прибор лежит без дела уже давно, возможно, пришло время признать: вы им не пользуетесь. Кэтрин Пикотт из Tidy Milso советует дать себе 30 дней, чтобы использовать такой прибор. Если за это время его не коснется ваша рука, выбрасывайте без сожалений.
  • Старые лекарства. Не используйте просроченные медикаменты. Сюзанна Линдси напоминает, что такие лекарства теряют свою эффективность. Утилизировать их нужно с особой осторожностью — лучше всего смешать с чем-то неприятным (например, кофейной гущей) и выбросить в мусор.
  • Косметика с истекшим сроком годности. Загляните в свою косметичку и выбросьте всё, что потеряло свою текстуру или запах. Кэтрин Пикотт предупреждает, что просроченная косметика может быть опасна для здоровья.
  • Старые документы и счета. Несмотря на цифровизацию, старые бумажки продолжают собираться в домах. Пикотт рекомендует сканировать важные документы, а все ненужные бумажки смело выбрасывать.
  • Предметы, связанные с неприятными воспоминаниями. Если какой-то предмет вызывает у вас негативные эмоции, не держитесь за него. Кендра Литтлджон из Organized by Kendra считает, что такие вещи занимают ваше эмоциональное пространство и мешают двигаться вперёд.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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