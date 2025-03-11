Не верьте мифам! Вот почему чугунную сковороду нельзя мыть в посудомойке

Чугунная сковорода — это настоящая находка для каждого домашнего повара. Она удерживает тепло, позволяет достичь идеальной прожарки и служит долгие годы. Но вот беда: ее чистка может стать настоящей головной болью. Но не переживайте! У вас на кухне уже есть идеальный способ, который позволит вам легко поддерживать сковороду в идеальном состоянии. И, кстати, это обычная соль!
Зачем она нужна? Дело в том, что чугунная посуда требует особого ухода, и для этого нужно использовать совсем другие методы, чем для сковород с антипригарным покрытием или из нержавеющей стали. Чугун очень прочен, но не лишён своей чувствительности. Чтобы сковорода служила долго, важно правильно за ней ухаживать и соблюдать рекомендации по приправлению.
Не пытайтесь замочить сковороду или, не дай Бог, использовать посудомоечную машину! Это разрушит защитное покрытие, которое вы так усердно создавали. Сначала дайте сковороде немного остыть, а затем налейте в неё тёплую воду, но не слишком горячую, чтобы не повредить металл. Это поможет удалить остатки пищи. После этого используйте деревянную ложку или щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно очистить поверхность.
Что делать, если остатки пищи сильно прилипли? Всё просто — используйте соль! Пожалуй, это лучший и самый доступный способ, чтобы избавиться от трудных загрязнений. Соль не только очищает, но и не повреждает антипригарный слой сковороды.
Посудомоечная машина может разрушить важный слой масла, который защищает вашу сковороду. И помните: если сковорода только что использовалась для жарки или жарки с жиром, вам, скорее всего, достаточно будет просто протереть её влажной тряпкой.
Металл может повредить поверхность и нарушить антипригарные свойства. Для чистки используйте только деревянные инструменты или щетки с мягкими щетинами.
Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.
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