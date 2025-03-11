Не верьте мифам! Вот почему чугунную сковороду нельзя мыть в посудомойке

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чугунная сковорода — это настоящая находка для каждого домашнего повара. Она удерживает тепло, позволяет достичь идеальной прожарки и служит долгие годы. Но вот беда: ее чистка может стать настоящей головной болью. Но не переживайте! У вас на кухне уже есть идеальный способ, который позволит вам легко поддерживать сковороду в идеальном состоянии. И, кстати, это обычная соль!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Зачем она нужна? Дело в том, что чугунная посуда требует особого ухода, и для этого нужно использовать совсем другие методы, чем для сковород с антипригарным покрытием или из нержавеющей стали. Чугун очень прочен, но не лишён своей чувствительности. Чтобы сковорода служила долго, важно правильно за ней ухаживать и соблюдать рекомендации по приправлению.

Как чистить чугунную сковороду без усилий

Не пытайтесь замочить сковороду или, не дай Бог, использовать посудомоечную машину! Это разрушит защитное покрытие, которое вы так усердно создавали. Сначала дайте сковороде немного остыть, а затем налейте в неё тёплую воду, но не слишком горячую, чтобы не повредить металл. Это поможет удалить остатки пищи. После этого используйте деревянную ложку или щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно очистить поверхность.

Что делать, если остатки пищи сильно прилипли? Всё просто — используйте соль! Пожалуй, это лучший и самый доступный способ, чтобы избавиться от трудных загрязнений. Соль не только очищает, но и не повреждает антипригарный слой сковороды.

Мойте чугунную сковороду только вручную

Посудомоечная машина может разрушить важный слой масла, который защищает вашу сковороду. И помните: если сковорода только что использовалась для жарки или жарки с жиром, вам, скорее всего, достаточно будет просто протереть её влажной тряпкой.

Не используйте металлические скребки

Металл может повредить поверхность и нарушить антипригарные свойства. Для чистки используйте только деревянные инструменты или щетки с мягкими щетинами.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.



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