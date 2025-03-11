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Варочная панель, которой не видно? Новая разработка поражает возможностями

2:29
Недвижимость

Традиционные плиты постепенно уходят в прошлое, уступая место более технологичным и удобным решениям. Сначала мир покорили компактные варочные панели (cooktop), а теперь на смену даже им приходит "невидимый" cooktop — инновационная индукционная система, полностью скрытая под столешницей. Это устройство не только делает кухню стильной, но и кардинально меняет процесс приготовления еды.

умная кухня
Фото: https://commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
умная кухня

Как работает "невидимый" cooktop?

В отличие от газовых плит, где горит открытое пламя, или стандартных индукционных варочных панелей, нагревающих кастрюли через стеклянную поверхность, "невидимая" плита размещается под столешницей. Её абсолютно не видно, пока вы не начнёте готовить.

  • Система индукции активируется, как только посуда оказывается на нужном месте.
  • Нагрев происходит непосредственно в дне кастрюли, а поверхность столешницы остаётся холодной.
  • Тепло передаётся только при контакте с посудой, снижая потери энергии.

Таким образом, рабочее пространство остаётся свободным, а сама кухня становится более функциональной и современной.

Главные преимущества "невидимого" cooktop

1. Простота в уборке

Забудьте о жире, застрявшем между конфорками. Гладкая поверхность легко очищается влажной тряпкой без необходимости разбирать горелки или чистить решётки.

2. Стильный минимализм

Панель спрятана под столешницей, а значит, кухня выглядит чисто, лаконично и элегантно. Идеальное решение для интерьеров в современном стиле.

3. Экономия пространства

Без выступающих горелок и панели управления остаётся больше места для приготовления еды или размещения других приборов. Отличный вариант для небольших кухонь.

Стоит ли покупать "невидимый" cooktop?

Безусловно, технология впечатляет, но перед покупкой стоит учесть несколько нюансов:

  • Цена значительно выше, чем у традиционных плит и даже обычных индукционных панелей.
  • Требуется специальная столешница (лучше всего подходит керамика).
  • Для работы нужны совместимые кастрюли и сковородки с ферромагнитным дном.

Если эти моменты вас не останавливают, "невидимый" cooktop станет инвестицией в стильную, функциональную и безопасную кухню будущего.

Уточнения

Плита — «большой плоский с ровной поверхностью кусок твёрдого материала», обычно слово считают производным от греч. plínthos:.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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