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Больше никаких долгих ремонтов: план обновления интерьера за 48 часов

2:28
Недвижимость

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы обновить интерьер без долгих ремонтов и больших затрат? Мы подготовили для вас пошаговый план, который позволит преобразить пространство всего за выходные.

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

Забудьте о долгих ремонтах и лишних расходах. Вместо этого, следуя простым инструкциям, вы сможете создать настоящий wow-эффект в вашем доме.

Первым шагом будет определение стиля. Выберите тот, который будет гармонировать с вашим характером и предпочтениями. Подумайте, какой стиль вам ближе: скандинавский с его светлыми оттенками и простотой, бохо с яркими текстурами и эклектичными акцентами, или же минимализм, который привносит чистоту и функциональность. Просмотрите вдохновляющие фотографии в Pinterest или социальных сетях, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Далее — составьте план. На этом этапе важно всё продумать и визуализировать. Нарисуйте схему комнаты на листе бумаги или используйте специальное приложение для планирования пространства. Выделите ключевые зоны, которые требуют внимания, и продумайте, где должна стоять мебель. Четкость и последовательность помогут избежать лишних затрат времени.

Следующий шаг — выбор цветовой палитры. Цвет способен трансформировать атмосферу в комнате. Для стен выбирайте нейтральные оттенки — белый, серый или бежевый. Они визуально расширяют пространство. Для ярких акцентов используйте аксессуары и элементы декора в таких цветах, как синий, жёлтый или зелёный.

После этого обновите текстиль. Новые шторы, подушки и ковёр — это быстрое и недорогое решение для обновления интерьера. Выбирайте ткани с фактурой, такие как лён, хлопок или бархат. В зависимости от стиля выбирайте светлые или яркие тона, а также добавьте интересные элементы, такие как бахрома или узоры.

Завершите преображение добавлением акцентов. Украсьте комнату свечами, вазами с цветами, красивыми зеркалами или картинами. Растения, такие как суккуленты, могут стать отличным дополнением, придавая комнате живости и уюта. Главное — не перегружайте пространство, дайте ему "дышать".

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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