Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто не расскажет вам о ней: эта кнопка может стать вашим спасением в экстренной ситуации
Семена чиа могут навредить: ошибка, которую совершают даже эксперты
Просыпаетесь разбитым? Эти 3 упражнения пилатеса изменят ваше утро навсегда
Энергетическое дерево в Бристоле: как солнечная энергия меняет общественные пространства
Опасный склад: фильм о том, как женщина выживает в мире интернет-магазинов
LED-маски, ультразвук и микротоки: будущее ухода за кожей уже здесь
Этот сыр укрепит кости и нервы: 8 видов, которые можно есть каждый день!
Ваша группа крови может предсказать риск инсульта – проверьте, в опасности ли вы
Тихие убийцы: 5 продуктов, которые могут убить вашего питомца

Маленькая квартира станет визуально больше: секрет раскрыт

1:45
Недвижимость

Ковёр — это не просто деталь интерьера, а важный инструмент, способный кардинально изменить восприятие маленького пространства.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Он помогает не только создать уют, но и визуально расширить комнату, сделать её более стильной. Одним из главных преимуществ ковра является возможность зонирования.

В небольших квартирах или студиях он чётко отделяет функциональные участки, например, зону отдыха от рабочего пространства. Это не только создаёт ощущение порядка, но и влияет на психологический комфорт, так как организованное пространство помогает снижать уровень стресса.

Кроме того, правильный выбор ковра способен оптически увеличить площадь помещения. Светлые оттенки и минималистичные дизайны отражают свет, делая комнату более просторной и воздушной, тогда как тёмные цвета создают камерную атмосферу, но визуально уменьшают пространство.

Тактильный комфорт тоже играет важную роль. Мягкий ворс делает помещение более уютным, создавая ощущение тепла и защищённости. В холодное время года это особенно ценно, ведь ковер помогает сохранять тепло и делает пол приятным для ног.

Помимо этого, он улучшает акустику, снижая уровень шума и создавая комфортную среду для жизни. Немаловажно и то, что ковёр может стать ключевым акцентом в дизайне. Яркие цвета и оригинальные узоры способны оживить интерьер, добавить динамику и выразительность.

В то же время нейтральные оттенки гармонично вписываются в обстановку, создавая сбалансированную и цельную картину. 

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
Ваша группа крови может предсказать риск инсульта – проверьте, в опасности ли вы
Тихие убийцы: 5 продуктов, которые могут убить вашего питомца
Этот прибор поглощает деньги за электроэнергию даже когда он выключен
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Иностранцы в шоке от русской кухни — эти блюда останутся для них загадкой
Как вырастить брокколи, которая даст щедрый урожай? Простые правила
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Защита томатов от фитофтороза: как обеспечить хороший урожай
В аутентичной атмосфере итальянской деревни такой хлеб ценится больше всего
Эйнштейн был не совсем прав? Появилось новое объяснение гравитации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.