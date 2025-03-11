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Этот прибор поглощает деньги за электроэнергию даже когда он выключен

1:00
Недвижимость

Многие люди думают, что если бытовой прибор выключен, то он не потребляет электроэнергию. Однако это не всегда так.

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Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Например, телевизор в режиме ожидания продолжает расходовать электричество, хоть и в меньшем количестве.

Режим ожидания позволяет быстро включить устройство без длительной загрузки. Его можно узнать по небольшому индикатору на корпусе телевизора, который обычно светится красным.

Однако, несмотря на удобство, этот режим может постепенно увеличивать сумму в ваших счетах за электричество.

Хотя отключение телевизора от розетки могло бы решить проблему, делать это слишком часто не рекомендуется.  Постоянное выключение из розетки может привести к преждевременному износу деталей.

Чтобы сократить расходы, лучше использовать розетку с таймером или сетевой фильтр с кнопкой выключения. Это позволит легко отключать телевизор, когда он не используется, не нанося вреда технике.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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