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Сода, соль и ещё один ингредиент: готовим натуральный кондиционер для белья

Недвижимость

Кондиционеры для белья всё ещё остаются популярными, но сегодня им на смену приходят новые альтернативы — натуральные средства. 

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Так чем же можно заменить магазинный кондиционер для белья? Ответ прост — сода, соль и эфирные масла. Эти компоненты не только помогают смягчить ткань, но и придают вещам приятный аромат, не оставляя химических следов на одежде.

Для приготовления натурального кондиционера нужно смешать полстакана пищевой соды с таким же количеством соли, добавить несколько капель любимого эфирного масла (например, цитрусового или лаванды) и дать смеси немного постоять в закрытой ёмкости.

Используйте это средство во время полоскания, и ваше бельё будет мягким и свежим без вредных добавок.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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