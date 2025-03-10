Экономия пространства и стиль: влажные комнаты становятся новым трендом

Ванные комнаты постепенно трансформируются, и всё больше дизайнеров обращают внимание на концепцию влажных помещений.
Это пространство, в котором душевая зона не отделена поддоном или бортиком, а пол имеет лёгкий уклон к сливу. Такой подход не только экономит место, но и делает интерьер более гармоничным и удобным.
Современные технологии позволили решить ключевые проблемы старых влажных комнат — теперь они надёжно гидроизолированы, а грамотное планирование исключает разбрызгивание воды на мебель и полотенца.
К тому же они подходят как для минималистичных интерьеров, так и для стильных спа-зон.
Главные преимущества влажных комнат — визуальная просторность, безопасность и простота ухода. Особенно актуальны такие решения в небольших квартирах, где каждый сантиметр имеет значение.
А если добавить к ним тёплый пол и качественную вентиляцию, то комфорт обеспечен на долгие годы.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.