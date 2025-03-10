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Экономия пространства и стиль: влажные комнаты становятся новым трендом

1:02
Недвижимость

Ванные комнаты постепенно трансформируются, и всё больше дизайнеров обращают внимание на концепцию влажных помещений.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Это пространство, в котором душевая зона не отделена поддоном или бортиком, а пол имеет лёгкий уклон к сливу. Такой подход не только экономит место, но и делает интерьер более гармоничным и удобным.

Современные технологии позволили решить ключевые проблемы старых влажных комнат — теперь они надёжно гидроизолированы, а грамотное планирование исключает разбрызгивание воды на мебель и полотенца.

К тому же они подходят как для минималистичных интерьеров, так и для стильных спа-зон.

Главные преимущества влажных комнат — визуальная просторность, безопасность и простота ухода. Особенно актуальны такие решения в небольших квартирах, где каждый сантиметр имеет значение.

А если добавить к ним тёплый пол и качественную вентиляцию, то комфорт обеспечен на долгие годы.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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