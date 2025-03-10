Любители чая и кофе знают, как сложно избавиться от тёмного налёта на дне кружки. Даже если регулярно мыть посуду, со временем появляется стойкое пятно, которое не поддаётся обычным средствам.
Но не волнуйтесь — эти, казалось бы, несмываемые пятна, вызванные танинами — соединениями, содержащимися в чае, кофе, шоколаде и вине, — не обязательно должны быть на вашей любимой кружке.
Участница группы "Советы по уборке от миссис Хинч", Джейд Хэмптон нашла эффективный способ очистки кружек от застарелых пятен.
После долгих попыток она нашла идеальное решение и поделилась им в соц. сети:
Даже посудомоечные машины не всегда справляются с такими загрязнениями, а этот метод обещает вернуть посуде первоначальный вид.
Тани́ны или танни́ны (от фр. tanins) — группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп −OH. Дубильное действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами. Зарегистрированы в качестве пищевых добавок с номером Е181.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.