Кружка как новая: мощный способ очистки без лишних усилий

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Любители чая и кофе знают, как сложно избавиться от тёмного налёта на дне кружки. Даже если регулярно мыть посуду, со временем появляется стойкое пятно, которое не поддаётся обычным средствам.

Фото: commons.wikimedia. org by Trougnouf, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Грязная чашка

Но не волнуйтесь — эти, казалось бы, несмываемые пятна, вызванные танинами — соединениями, содержащимися в чае, кофе, шоколаде и вине, — не обязательно должны быть на вашей любимой кружке.

Волшебное средство для кружек

Участница группы "Советы по уборке от миссис Хинч", Джейд Хэмптон нашла эффективный способ очистки кружек от застарелых пятен.

После долгих попыток она нашла идеальное решение и поделилась им в соц. сети:

Насыпьте немного соды в кружку.

Залейте кипятком и оставьте на 5 минут.

После этого воспользуйтесь влажной губкой с небольшим количеством средства для мытья посуды.

Размягчённые пятна легко оттираются без лишних усилий.

Даже посудомоечные машины не всегда справляются с такими загрязнениями, а этот метод обещает вернуть посуде первоначальный вид.

Уточнения

Тани́ны или танни́ны (от фр. tanins) — группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп −OH. Дубильное действие танинов основано на их способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами. Зарегистрированы в качестве пищевых добавок с номером Е181.



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