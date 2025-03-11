Хотите мойку перед окном? Проверьте, готовы ли вы к этим трудностям

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раковина у окна кажется отличной дизайнерской находкой: готовишь и любуешься видом. Однако у этой идеи есть и обратная сторона, о которой часто забывают. Какие проблемы могут возникнуть при таком расположении мойки?

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

1. Придётся чаще мыть окна

Хотите того или нет, но при мытье посуды брызги воды, мыльной пены и даже жира неизбежно будут попадать на стекло. А значит, вам придётся регулярно его очищать, иначе красивый вид за окном быстро станет не таким уж привлекательным.

2. Куда девать сушилку для посуды?

Обычно сушилка размещается над мойкой, но если там окно, этот вариант отпадает. Придётся использовать настольную сушилку, а она занимает полезное место на столешнице, которого на кухне и так всегда не хватает.

3. Перенос радиатора отопления

Чаще всего под окном находится батарея, и при установке мойки её придётся убирать или прятать в кухонный гарнитур. Это не только снижает эффективность отопления, но и затрудняет доступ к радиатору в случае поломки.

4. Мусорное ведро под мойкой — под вопросом

Стандартное место для мусорного ведра — под раковиной, но если там остаётся мало пространства из-за коммуникаций или радиатора, придётся искать другое место, что не всегда удобно.

5. Смеситель может мешать открытию окна

Если неправильно выбрать или установить смеситель, он может блокировать створку окна. В результате вы либо не сможете нормально проветривать кухню, либо придётся искать нестандартные решения, например, складные смесители, что увеличивает затраты.

Мойка перед окном — красивое, но не всегда практичное решение. Перед тем как воплощать такую идею, стоит взвесить все плюсы и минусы, чтобы не столкнуться с неудобствами, которые испортят удовольствие от готовки.

Уточнения

Мойка - санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана, для осуществления мытья посуды и продуктов питания.



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