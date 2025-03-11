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Раздражает беспорядок на кухне? Возможно, вы допустили одну из этих ошибок

3:25
Недвижимость

Даже опытные дизайнеры иногда допускают ошибки, которые могут испортить внешний вид и функциональность кухни. Мы разберём 10 самых распространённых промахов и расскажем, как сделать кухню действительно удобной.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

1. Плохая планировка пространства

Непродуманное зонирование может сделать кухню либо слишком загромождённой, либо неудобной. Важно заранее определить основные зоны: рабочую, обеденную, хранения. Это поможет избежать хаоса и оптимизировать пространство.

2. Ошибки в рабочем треугольнике

Кухонный "треугольник" (плита, раковина, холодильник) — основа эргономики. Если эти элементы расположены слишком далеко или неудобно, готовка становится утомительной. Оптимальное расстояние между ними должно позволять легко передвигаться, экономя время и силы.

3. Неподходящая цветовая палитра

Яркие и насыщенные цвета могут быстро утомлять, а излишне тёмные — сделать пространство мрачным. Оптимальный вариант — сбалансированная цветовая схема, учитывающая освещение и стиль интерьера.

4. Недостаточное освещение

Тусклый свет делает кухню неуютной и неудобной для работы. Нужно продумать:

  • Общее освещение (люстра, встроенные светильники).
  • Рабочее освещение (подсветка столешницы).
  • Акцентное освещение (декоративные лампы, подсветка шкафов).

5. Ошибки в хранении

Неудачное распределение мест для хранения приводит к беспорядку. Перед планировкой стоит определить, сколько полок, шкафов и ящиков нужно, чтобы всё необходимое было под рукой.

6. Избыток декора

Слишком много украшений, магнитиков, статуэток и других элементов могут визуально загромождать пространство. Декор должен подчёркивать стиль кухни, а не создавать хаос.

7. Некачественные или непрактичные материалы

Выбирая материалы для кухни, важно учитывать их долговечность и простоту ухода. Глянцевые фасады легко пачкаются, а дешёвый ламинат быстро портится. Лучше отдать предпочтение практичным и износостойким материалам.

8. Нарушение эргономики

Неправильная высота столешницы, неудобные шкафчики, недостаточное пространство для передвижения — всё это мешает комфортной работе. Стоит заранее продумать, как будет использоваться каждый участок кухни.

9. Недостаточное количество розеток

Сегодня на кухне используется множество бытовых приборов, и нехватка розеток становится серьёзной проблемой. Лучше предусмотреть их с запасом, особенно рядом с рабочей зоной.

10. Пренебрежение функциональностью ради стиля

Красивая, но неудобная кухня быстро начнёт раздражать. Поэтому перед тем, как выбрать необычный дизайн, важно убедиться, что он не мешает комфорту и удобству в повседневном использовании.

Хороший дизайн кухни — это баланс между эстетикой и функциональностью. Избегая этих распространённых ошибок, можно создать пространство, которое будет радовать долгие годы.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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