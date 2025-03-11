Как избежать беспорядка в ванной? Выбираем правильные полки

Без полочек в ванной комнате не обойтись — куда-то ведь нужно ставить шампуни, гели, кремы и другие средства. Но что выбрать: открытые полки или закрытые шкафчики? На первый взгляд, кажется логичным спрятать всё за дверцами, чтобы избежать ощущения беспорядка. Однако не всё так однозначно.
Большинство ванных комнат имеют небольшую площадь, а закрытые шкафчики могут визуально "съедать" пространство, делая помещение ещё теснее. Открытые полки позволяют сохранить ощущение лёгкости и делают ванную более просторной.
Но важно помнить: если полки будут перегружены предметами, то эффект будет обратным. Поэтому лучше оставить на них только самое необходимое, убрав всё лишнее.
Если ёмкостей с косметикой и средствами гигиены слишком много, скрыть часть из них за дверцами всё же будет разумным решением. В таком случае закрытый шкафчик поможет избежать визуального хаоса, а оставшиеся открытые полки придадут ванной лёгкость.
Выбор между открытыми и закрытыми полками зависит от количества вещей и размеров помещения. Главное — соблюдать баланс и не перегружать пространство, чтобы ванная оставалась удобной и уютной.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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