Маскируем трубы в интерьере: три способа, о которых мало кто догадывается

Проложенные по стене трубы могут испортить даже самый дорогой ремонт. Но есть несколько простых способов их замаскировать, сделав интерьер стильным и аккуратным. К тому же это не только вопрос эстетики — защита труб помогает продлить их срок службы.
Самый популярный вариант — короб, который можно изготовить из гипсокартона, пластика, вагонки, ДСП или даже поликарбоната. Он не только скрывает коммуникации, но и может стать элементом дизайна, особенно если правильно подобрать отделку.
Однако у этого метода есть нюансы:
Обычно плинтус используют, чтобы спрятать провода, но он отлично подходит и для маскировки труб, проложенных вдоль пола. Особенно удобен этот метод в том случае, если трубы находятся у стены и не требуют частого доступа.
Советы по выбору:
Если трубы расположены в ванной или кухне, где высокий уровень влажности, то пластиковые панели станут отличным решением. Они не боятся воды, легко моются и просты в монтаже. К тому же при необходимости их можно быстро снять, чтобы получить доступ к трубам.
Выбирая один из этих способов, можно не только скрыть трубы, но и сделать интерьер стильным и аккуратным, при этом не теряя удобства в обслуживании коммуникаций.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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