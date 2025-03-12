Ипотека вместо очереди: депутат объяснил, почему сейчас не раздают квартиры, как в СССР

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В настоящее время бесплатное предоставление квартир россиянам, как это было в Советском Союзе, является сложным процессом, заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

«Просто дарить квартиры очень сложно. В принципе, в России сейчас действует почти такая же практика, когда государство субсидирует часть процентной ставки — например, по сельской ипотеке", - сказал Савченко.

Это, по его словам, стимулирует людей переезжать в определённые регионы и работать на непопулярных и востребованных должностях. Ипотека гарантирует государству, что специалист останется на месте после получения квартиры. Это можно рассматривать как взаимное доверие и партнёрство между человеком и государством, уверен депутат.

Савченко напомнил, что в советском прошлом существовали различные схемы распределения жилья, которые могли приводить к злоупотреблениям. В настоящее время человек выплачивает ипотеку из своей зарплаты, что позволяет государству контролировать процесс и избежать незаслуженного получения жилья, пишет Газета.Ru со ссылкой на чиновника.

Основным способом получения квартиры в СССР была очередь на улучшение жилищных условий. Ожидание в очереди могло занимать много лет. Военные, учёные и работники некоторых предприятий могли рассчитывать на ведомственное жильё. Также существовали кооперативы, где необходимо было внести первый взнос в размере 20–30% от стоимости квартиры, а остальную сумму выплачивать в рассрочку. Сельское жильё строилось колхозами и совхозами, а льготное жильё предоставлялось номенклатуре, героям труда и переселенцам из аварийных домов.



В современной России действуют четыре льготные программы ипотеки: семейная, IT-ипотека, сельская и дальневосточная. Ставки по этим программам варьируются от 0,1 до 6%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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