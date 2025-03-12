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Однушка в Некрасовке или двушка в Подольске: какое жильё станет реальностью для многодетных?

2:10
Недвижимость

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин поделился прогнозами относительно доступности жилья для многодетных семей в России к 2025 году. По его словам, благодаря государственным программам поддержки, семьи с тремя и более детьми смогут приобрести квартиру стоимостью от 7 до 15 миллионов рублей.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Депутат рассказал, что для участия в программе "Семейная ипотека" многодетные матери могут взять ипотечный кредит на срок до 30 лет под 6%. В Москве максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%. В регионах максимальная сумма кредита снижена до 7,5 миллиона рублей. Также можно использовать материнский капитал, размер которого на второго и последующих детей к 2025 году достигнет 912 тысяч рублей.

"Банки, вероятнее всего, одобрят женщине со средней зарплатой в 80 тыс. рублей ипотеку на 30 лет с платежом в 32-40 тыс. рублей и под 6% на максимальную сумму в 7 млн рублей", — сказал депутат.

Сумма кредита может достигать 7 миллионов рублей, что позволит приобрести однокомнатную квартиру в новостройках в отдаленных районах Москвы или Подмосковья, таких как Некрасовка или Бутово, а также в городах вроде Химок или Балашихи. Кроме того, можно рассмотреть покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке в небольших городах, таких как Подольск или Люберцы, или приобрести таунхаус или часть дома в Московской области, сообщает Газета.Ru.

Дополнительно, многодетные семьи с тремя и более детьми получат государственную выплату в размере 450 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки. Также им могут быть предоставлены региональные льготы, включая субсидии, снижение процентной ставки по кредиту или выделение земельного участка.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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