Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться

Вы переехали, распаковали вещи, но квартира всё ещё похожа на пустую коробку? Чтобы превратить её в уютное пространство, не нужно делать ремонт или покупать дорогую мебель.
Достаточно трёх вещей, которые моментально изменят атмосферу, добавят тепла и жизни.
Выбирайте мягкие, приятные материалы: шерсть, хлопок с начёсом, лён с бахромой.
Цвета: дымчато-голубой, терракотовый, горчичный — они добавляют глубины.
Как использовать:
Выбирайте лампы с тёплым светом (2700-3000 К), напоминающим закатное солнце.
Расположение:
Совет: если абажур выглядит слишком новым, слегка сомните его или сбрызните водой — он приобретёт "историю".
Не идеально ровные поверхности, а живое, тёплое дерево:
Дерево должно сочетаться с другими натуральными материалами:
Главный секрет уюта: вещи должны выглядеть чуть несовершенно. Мягкие складки на пледе, лёгкая тень от лампы, потертости на дереве — именно такие мелочи создают ощущение жизни.
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
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