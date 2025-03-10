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Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться

2:01
Недвижимость

Вы переехали, распаковали вещи, но квартира всё ещё похожа на пустую коробку? Чтобы превратить её в уютное пространство, не нужно делать ремонт или покупать дорогую мебель.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Достаточно трёх вещей, которые моментально изменят атмосферу, добавят тепла и жизни.

1. Плед — не просто текстиль, а ощущение комфорта

Выбирайте мягкие, приятные материалы: шерсть, хлопок с начёсом, лён с бахромой.

Цвета: дымчато-голубой, терракотовый, горчичный — они добавляют глубины.

Как использовать:

  • Небрежно набросьте на кресло.
  • Положите в плетёную корзину у дивана.
  • Сверните в рулон и разместите на полке — это смягчит строгие линии интерьера.

2. Светильник с тёплым светом — мягкая атмосфера вместо офиса

Выбирайте лампы с тёплым светом (2700-3000 К), напоминающим закатное солнце.

Расположение:

  • В тёмный угол (он сразу станет уютным).
  • Ближе к стене — так появятся мягкие тени.
  • Если потолки высокие, используйте подвесной светильник на длинном шнуре.

Совет: если абажур выглядит слишком новым, слегка сомните его или сбрызните водой — он приобретёт "историю".

3. Дерево — натуральное тепло в любом интерьере

Не идеально ровные поверхности, а живое, тёплое дерево:

  • Старая доска, деревянный ящик, полка из сосны.
  • Разделочная доска на полу как подставка для книг или вазы.

Дерево должно сочетаться с другими натуральными материалами:

  • Керамическая ваза с сухими ветками.
  • Плетёная корзина рядом с деревянным столиком.

Главный секрет уюта: вещи должны выглядеть чуть несовершенно. Мягкие складки на пледе, лёгкая тень от лампы, потертости на дереве — именно такие мелочи создают ощущение жизни.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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