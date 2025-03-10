Хотите ламинат без порогов? Вот 7 нюансов, которые нельзя игнорировать

Гладкий пол без стыков и порогов выглядит стильно и современно. Такое покрытие создаёт эффект единого пространства, визуально увеличивая даже небольшую квартиру. Но воплотить этот дизайнерский приём не так просто, как кажется на картинках.
Если упустить важные технические нюансы, покрытие может начать скрипеть, расходиться или коробиться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, учитывайте 7 ключевых правил.
1. Идеально ровное основание
2. Ламинат должен адаптироваться
3. Пол должен быть абсолютно сухим
4. Обязательные зазоры у стен
5. Нельзя сочетать тёплый пол и обычный
6. Ограничения по площади
7. На стыке с плиткой нужен гибкий порожек
Если соблюдать эти правила, пол без порогов будет не только красивым, но и долговечным.
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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