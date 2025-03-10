Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-6 самых уродливых легковых автомобилей СССР
Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит
Висячее чудо: почему паучье растение покоряет сердца цветоводов
Тля, мошки и луковая муха исчезнут, если опрыскать растения этим средством
Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий
Замораживаю бекон по-умному — и он свежий даже через полгода
Три причины, почему ваша кошка стала громко мяукать
Метод SMART: как реально сократить алкоголь в своей жизни и не сорваться
Угольная зола больше не мусор: в России научились добывать металл из отходов

Хотите ламинат без порогов? Вот 7 нюансов, которые нельзя игнорировать

1:53
Недвижимость

Гладкий пол без стыков и порогов выглядит стильно и современно. Такое покрытие создаёт эффект единого пространства, визуально увеличивая даже небольшую квартиру. Но воплотить этот дизайнерский приём не так просто, как кажется на картинках.

Ламинат
Фото: freepik.com by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ламинат

Если упустить важные технические нюансы, покрытие может начать скрипеть, расходиться или коробиться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, учитывайте 7 ключевых правил.

Как правильно укладывать ламинат без порогов?

1. Идеально ровное основание

  • Максимальный перепад высот не должен превышать 2 мм на 1 м.
  • Любая неровность со временем приведёт к скрипу и деформации.

2. Ламинат должен адаптироваться

  • Оставьте упаковки на 7 дней в помещении, где будете укладывать.
  • Если постелить ламинат сразу после покупки, могут появиться щели и деформация.

3. Пол должен быть абсолютно сухим

  • Если основание не просохло, влага приведёт к вздутиям и короблению.

4. Обязательные зазоры у стен

  • Оставляйте не менее 8 мм компенсационного зазора.
  • Это защитит покрытие от расширения при изменении температуры и влажности.

5. Нельзя сочетать тёплый пол и обычный

  • Перепады температур вызывают разрывы замковых соединений.

6. Ограничения по площади

  • Единое покрытие без порогов не должно превышать 100 м² (точные рекомендации смотрите на упаковке).

7. На стыке с плиткой нужен гибкий порожек

  • Без него ламинат начнёт "играть", а замки разрушаться.

Если соблюдать эти правила, пол без порогов будет не только красивым, но и долговечным.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Шоу-бизнес
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит
Висячее чудо: почему паучье растение покоряет сердца цветоводов
Тля, мошки и луковая муха исчезнут, если опрыскать растения этим средством
Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий
Замораживаю бекон по-умному — и он свежий даже через полгода
В Европе признали, что США не хотят сделки по пошлинам
Три причины, почему ваша кошка стала громко мяукать
Метод SMART: как реально сократить алкоголь в своей жизни и не сорваться
Угольная зола больше не мусор: в России научились добывать металл из отходов
Как римляне вдохновили создание современного чизкейка: путешествие в прошлое
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.