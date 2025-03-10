Хотите ламинат без порогов? Вот 7 нюансов, которые нельзя игнорировать

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гладкий пол без стыков и порогов выглядит стильно и современно. Такое покрытие создаёт эффект единого пространства, визуально увеличивая даже небольшую квартиру. Но воплотить этот дизайнерский приём не так просто, как кажется на картинках.

Фото: freepik.com by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ламинат

Если упустить важные технические нюансы, покрытие может начать скрипеть, расходиться или коробиться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, учитывайте 7 ключевых правил.

Как правильно укладывать ламинат без порогов?

1. Идеально ровное основание

Максимальный перепад высот не должен превышать 2 мм на 1 м.

Любая неровность со временем приведёт к скрипу и деформации.

2. Ламинат должен адаптироваться

Оставьте упаковки на 7 дней в помещении, где будете укладывать.

Если постелить ламинат сразу после покупки, могут появиться щели и деформация.

3. Пол должен быть абсолютно сухим

Если основание не просохло, влага приведёт к вздутиям и короблению.

4. Обязательные зазоры у стен

Оставляйте не менее 8 мм компенсационного зазора.

Это защитит покрытие от расширения при изменении температуры и влажности.

5. Нельзя сочетать тёплый пол и обычный

Перепады температур вызывают разрывы замковых соединений.

6. Ограничения по площади

Единое покрытие без порогов не должно превышать 100 м² (точные рекомендации смотрите на упаковке).

7. На стыке с плиткой нужен гибкий порожек

Без него ламинат начнёт "играть", а замки разрушаться.

Если соблюдать эти правила, пол без порогов будет не только красивым, но и долговечным.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



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