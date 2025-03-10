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Как создать эффект дорогого ремонта с минимальными вложениями

2:18
Недвижимость

Хотите, чтобы ваш дом выглядел дороже, чем он есть? Роскошь в интерьере — это не про бюджет, а про детали. Достаточно правильно подобрать цвета, текстуры и акценты, чтобы квартира выглядела как из глянцевого журнала.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

1. Нейтральная цветовая палитра — база элегантности

  • Оттенки тёплого бежевого, серого, выбеленного дуба создают чувство уюта и дороговизны.
  • Они служат идеальным фоном для стильных акцентов.
  • Такие цвета визуально расширяют пространство, делая его лёгким и воздушным.

2. Напольное покрытие — создаёт статус

  • Натуральное дерево или его качественная имитация моментально поднимают уровень интерьера.
  • Укладка "ёлочкой" или французской плетёнкой добавляет динамики и шарма.
  • Даже бюджетный ламинат может выглядеть роскошно, если выбрать правильную фактуру и оттенок.

3. Фактуры — секрет дорогого интерьера

  • Сочетайте гладкий керамогранит, матовую кожу, бархат, дерево.
  • Разные текстуры создают глубину и многослойность, будто в интерьере использованы дорогие материалы.
  • Бархатные подушки, шерстяной плед, керамические вазы — маленькие детали, которые делают пространство богаче.

4. Глубокие сложные цвета — вместо кричащих оттенков

  • Вместо ярких красок выбирайте горчичный с серым подтоном, пыльно-розовый, глубокий хаки.
  • Они создают эффект дорогого дизайна и ощущение продуманности.
  • В таких цветах даже простая мебель выглядит элегантно и дорого.

5. Искусство — финальный штрих

  • Одна картина, написанная вручную, способна сделать интерьер стильным и статусным.
  • Абстракция, акварель или чёрно-белая графика переключают внимание на себя, скрывая бюджетные элементы.
  • Искусство делает пространство живым, персонализированным, а не шаблонным.

Главное правило: роскошный интерьер — это не траты, а грамотный подход. Добавьте фактурные материалы, интересные цветовые сочетания и акценты, и ваша квартира заиграет новыми красками!

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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