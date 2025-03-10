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Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым

4:23
Недвижимость

Ричард Миллер — талантливый керамист и судья шоу The Great Pottery Throw Down, но дома он просто человек, который любит уют, садоводство и свою коллекцию марок. Он рассказал о своей жизни, доме, вдохновении и даже признался, почему ванная комната — его любимое место для уединения.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Дом и детство: от маленького двора до большой мечты

Ричард вырос в небольшом доме 1950-х годов в деревне Западного Суссекса. Несмотря на ограниченное пространство, его детство было наполнено играми на улице, велосипедами и роликами. Его отец, музыкант Королевской морской пехоты, часто отсутствовал, а мама много времени проводила в саду. Именно от неё Рич унаследовал любовь к выращиванию овощей.

Сегодня он живёт в Суррей-Хиллз со своей женой Анной, которая занимается выездкой лошадей, и дочерью Беа. Их дом — это не идеальный минималистичный интерьер, а пространство, наполненное коллекциями, воспоминаниями и его собственными керамическими работами.

Сад и любовь к выращиванию растений

Сад для Рича — особенное место. Он мечтает о полноценном огороженном участке и уже начал разбивать грядки и строить теплицу. В этом году он с нетерпением ждёт урожая тыквы "Королевский принц", которую в прошлом году выращивал Монти Дон.

"Приятно есть то, что ты вырастил", — говорит он, вспоминая, как его мама увлекала его садоводством в детстве.

Где он находит покой? В крошечной ванной!

Самое неожиданное признание Миллера — его любовь к ванной комнате. Хотя она маленькая и не особо удобная, это единственное место, где он может закрыться и побыть наедине с собой.

"Когда я открываю окно, вижу высокий куст роз рядом с сараем. В середине лета нет ничего лучше, чем тишина в ванной и этот вид", — делится он.

Коллекционер по натуре

Ричард — страстный коллекционер. Его главное увлечение — марки. Он хранит десятки тысяч экземпляров в альбомах, распределённых по регионам, чтобы можно было "путешествовать по миру с марками". Это увлечение появилось ещё в детстве, когда он с мамой собирал конверты первого дня выпуска.

Про неудачные эксперименты и любимые вещи

Одной из его самых больших ошибок стало превращение двухъярусной кровати дочери в одноярусный "домик на дереве". Разобрав нижнюю часть, он нарушил конструкцию, и кровать начала скрипеть при каждом движении Беа. В итоге её пришлось заменить.

Но есть и удачные находки — например, обеденный стол и стулья за 50 фунтов, купленные 20 лет назад на блошином рынке. Этот набор стал сердцем их дома.

Музыка и память о семье

Когда умер его отец, Рич продал унаследованный Audi TT и купил проигрыватель и колонки. Теперь он слушает пластинки, на которых играет его отец, а также The Beach Boys, Боба Марли и Жана Сибелиуса — музыку, напоминающую ему о детстве.

Идеальное воскресенье и мечты

Для Миллера нет ничего лучше, чем утром посмотреть "Мир садоводов", а затем уйти в теплицу. Он признаётся: если бы не стал гончаром, то, скорее всего, был бы садовником или строителем.

Когда он делает кому-то подарок на новоселье, это обязательно его керамика — кружка или ваза.

Ричард Миллер в двух словах

  • Жить, чтобы есть — наслаждается вкусами, особенно вегетарианской лазаньи.
  • Быстрый душ или ванна? Предпочитает душ, но от расслабляющей ванны не откажется.
  • Минимализм или уют? Хотел бы быть минималистом, но обожает вещи с историей.
  • Развлекать или быть гостем? Любит устраивать вечеринки.
  • Технофоб — интернет ему нужен, но больше любит возиться в земле и мастерской.

Ричард Миллер — человек, который ценит простые радости жизни, будь то уютный сад, чашка чая в любимой кружке или воспоминания, запечатлённые в марках и виниловых пластинках.

Уточнения

Кера́мика (др.-греч. κέραμος - глина) — материалы, изготавливаемые из глин или их смесей с минеральными добавками (а иногда из других неорганических соединений) под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением; а также изделия из таких материалов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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