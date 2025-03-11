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Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи

3:12
Недвижимость

Перед тем как приступить к поклейке новых обоев, необходимо тщательно подготовить стены. Если пренебречь этим этапом, новое покрытие может отстать, покрыться пузырями или даже испортиться. Разбираемся, какие методы помогут легко и эффективно удалить старые обои.

обои
Фото: Flickr.com by romana klee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
обои

Почему важно снять старые обои

Раньше в домах под обои часто клеили газеты, чтобы выровнять поверхность стен. Однако современные материалы требуют идеальной основы. Если просто наклеить новые обои поверх старых, могут появиться вздутия, складки, а покрытие в итоге быстро отслоится.

Клей также следует наносить на шпаклеванную поверхность. Если использовать его на старых обоях, они могут разбухнуть и деформироваться. Поэтому прежде чем приступить к ремонту, важно полностью удалить предыдущий слой.

Подготовка к процессу

Перед началом работ стоит:

  • Освободить пространство: отодвинуть мебель к центру комнаты или вынести ее совсем.
  • Защитить покрытие пола: постелить полиэтиленовую пленку или газеты, чтобы минимизировать уборку.
  • Закрыть розетки и выключатели: использовать пленку и малярный скотч.
  • Отключить электричество: это предотвратит возможные повреждения проводки из-за влаги.
  • Снять плинтусы: это поможет избавиться от обоев по всему периметру.

Как определить тип покрытия

Прежде чем приступить к удалению, нужно понять, с каким типом обоев вы имеете дело:

  • Бумажные — хорошо размокают, но могут отходить небольшими кусками, что замедляет процесс.
  • Флизелиновые и виниловые — водостойкие, поэтому их придется подготавливать: надрезать верхний слой, чтобы влага проникла внутрь.
  • На гипсокартоне — требуют особой осторожности, так как излишняя влажность может испортить поверхность.

Эффективные методы удаления

  • Размягчение водой. Смочите обои теплой водой с добавлением уксуса или жидкого мыла.
    Оставьте на 10-15 минут, затем аккуратно снимайте шпателем.
  • Использование парогенератора. Обрабатывайте небольшие участки паром и сразу же удаляйте покрытие.
    Это особенно эффективно для многослойных покрытий.
  • Специальные средства. В строительных магазинах продаются растворы для снятия обоев. Они глубоко проникают в структуру клея и облегчают процесс.
  • Перфорирование. Если обои плохо впитывают влагу, можно сделать надрезы с помощью игольчатого валика, чтобы жидкость лучше проникала.

Дополнительные рекомендации

  • Обрабатывайте небольшие участки, чтобы клей не успевал снова засохнуть.
  • Если обои размокли слишком сильно, удаляйте остатки сухой тряпкой.
  • В процессе работы регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать повышенной влажности.
  • Если на стенах остались куски бумаги, удалите их губкой с мыльной водой.

Следуя этим советам, вы быстро и без лишних усилий подготовите стены к новому ремонту.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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