Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи

Перед тем как приступить к поклейке новых обоев, необходимо тщательно подготовить стены. Если пренебречь этим этапом, новое покрытие может отстать, покрыться пузырями или даже испортиться. Разбираемся, какие методы помогут легко и эффективно удалить старые обои.
Фото: Flickr.com by romana klee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
обои
Почему важно снять старые обои
Раньше в домах под обои часто клеили газеты, чтобы выровнять поверхность стен. Однако современные материалы требуют идеальной основы. Если просто наклеить новые обои поверх старых, могут появиться вздутия, складки, а покрытие в итоге быстро отслоится.
Клей также следует наносить на шпаклеванную поверхность. Если использовать его на старых обоях, они могут разбухнуть и деформироваться. Поэтому прежде чем приступить к ремонту, важно полностью удалить предыдущий слой.
Подготовка к процессу
Перед началом работ стоит:
Освободить пространство: отодвинуть мебель к центру комнаты или вынести ее совсем.
Защитить покрытие пола: постелить полиэтиленовую пленку или газеты, чтобы минимизировать уборку.
Закрыть розетки и выключатели: использовать пленку и малярный скотч.
Отключить электричество: это предотвратит возможные повреждения проводки из-за влаги.
Снять плинтусы: это поможет избавиться от обоев по всему периметру.
Как определить тип покрытия
Прежде чем приступить к удалению, нужно понять, с каким типом обоев вы имеете дело:
Бумажные — хорошо размокают, но могут отходить небольшими кусками, что замедляет процесс.
Флизелиновые и виниловые — водостойкие, поэтому их придется подготавливать: надрезать верхний слой, чтобы влага проникла внутрь.
На гипсокартоне — требуют особой осторожности, так как излишняя влажность может испортить поверхность.
Эффективные методы удаления
Размягчение водой. Смочите обои теплой водой с добавлением уксуса или жидкого мыла. Оставьте на 10-15 минут, затем аккуратно снимайте шпателем.
Использование парогенератора. Обрабатывайте небольшие участки паром и сразу же удаляйте покрытие. Это особенно эффективно для многослойных покрытий.
Специальные средства. В строительных магазинах продаются растворы для снятия обоев. Они глубоко проникают в структуру клея и облегчают процесс.
Перфорирование. Если обои плохо впитывают влагу, можно сделать надрезы с помощью игольчатого валика, чтобы жидкость лучше проникала.
Дополнительные рекомендации
Обрабатывайте небольшие участки, чтобы клей не успевал снова засохнуть.
Если обои размокли слишком сильно, удаляйте остатки сухой тряпкой.
В процессе работы регулярно проветривайте помещение, чтобы избежать повышенной влажности.
Если на стенах остались куски бумаги, удалите их губкой с мыльной водой.
Следуя этим советам, вы быстро и без лишних усилий подготовите стены к новому ремонту.
Уточнения
Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.