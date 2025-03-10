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Пищевая сода против запахов: работает ли она на самом деле или просто создаёт иллюзию чистоты

3:07
Недвижимость

Многие используют открытую коробку пищевой соды в холодильнике, считая, что она нейтрализует неприятные запахи. Однако даже при её наличии бывает, что внутри всё равно ощущается посторонний аромат. Возможно, это следствие пролитых жидкостей или забытых просроченных продуктов. Как правильно ухаживать за холодильником и действительно ли сода помогает в борьбе с запахами?

сода
Фото: freepik
сода

Ежедневный уход — залог чистоты

Лучший способ поддерживать свежесть в холодильнике — это регулярная уборка и правильное хранение продуктов.

Основные рекомендации

  • Протирать полки и стенки теплой мыльной водой каждый день.
  • Немедленно удалять пролитые жидкости и крошки.
  • Выбрасывать испорченные продукты сразу, не дожидаясь дня вывоза мусора.

"Нет ничего хуже, чем хранить просроченные продукты", — отмечают эксперты.

"Они не только вызывают неприятный запах, но и могут стать источником бактерий".

Также важно правильно организовать хранение

  • Готовую еду размещать на верхних полках.
  • Приготовленные морепродукты и сырое мясо хранить в нижних зонах.
  • Овощи, яйца и молочные продукты держать в специально отведенных ящиках.
  • Жидкости и готовые блюда накрывать крышками или оборачивать пленкой.

Глубокая чистка холодильника

Даже при регулярной уборке холодильник нуждается в тщательной чистке не реже одного раза в 4-6 месяцев.

Как проводить генеральную уборку

  • Извлечь все полки, ящики и поддоны, промыть их горячей мыльной водой.
  • Внутренние стенки протереть раствором теплой воды с моющим средством, затем чистой водой.
  • Для дополнительной дезинфекции можно обработать поверхности раствором отбеливателя (следуя инструкции на упаковке), оставить на 10 минут, затем удалить остатки влажным полотенцем.

Работает ли пищевая сода

Пищевая сода действительно способна частично нейтрализовать запахи в холодильнике. Она действует как абсорбент, впитывая молекулы неприятных ароматов, особенно кислых.

Однако для эффективного действия соду необходимо менять минимум раз в три месяца, а лучше — раз в 30 дней. Также важно правильно её разместить: открытая коробка должна находиться в зоне с хорошей циркуляцией воздуха. Специальные упаковки для холодильников с дополнительными отверстиями могут работать эффективнее.

Дополнительный совет: чем больше площадь контакта соды с воздухом, тем лучше её впитывающие свойства. Можно пересыпать её в неглубокую миску или использовать несколько ёмкостей на разных уровнях холодильника.

Итог

Пищевая сода действительно помогает в борьбе с запахами, но не заменяет полноценного ухода за холодильником. Регулярная уборка, правильное хранение продуктов и периодическая глубокая чистка — ключевые условия для свежести и гигиены.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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