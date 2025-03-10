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Пузырится – не значит чистит: почему сода и уксус — худшее, что вы можете сделать для уборки

2:38
Недвижимость

Пищевая сода и уксус давно считаются универсальными чистящими средствами, которые помогают справляться с загрязнениями без агрессивной химии. Многие используют эту комбинацию, надеясь на "волшебную" реакцию, которая должна растворить пятна и устранить неприятные запахи. Однако с научной точки зрения этот метод не так эффективен, как принято считать.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Почему пищевая сода и уксус так популярны

Эти два компонента действительно обладают очищающими свойствами. Пищевая сода (бикарбонат натрия) имеет щелочную среду (pH 9), что делает её эффективной для удаления жировых пятен. Уксус, содержащий уксусную кислоту (pH 2), хорошо растворяет минеральные отложения, такие как известковый налет.

Их натуральный состав, доступность и безопасность для окружающей среды делают их популярными средствами для уборки в домашних условиях. Однако при смешивании эти вещества теряют свою эффективность.

Почему не стоит совмещать соду и уксус

При соединении этих компонентов происходит химическая реакция, в ходе которой образуется угольная кислота. Она нестабильна и быстро разлагается на воду и углекислый газ.

"В результате вы просто получаете воду с пузырьками, которые не обладают мощным очищающим эффектом", — объясняют химики. "Проще говоря, реакция делает оба вещества менее эффективными, чем если бы их использовали по отдельности".

Когда сода и уксус все же могут быть полезны

Хотя совместное использование этих компонентов не даёт стойкого результата, их можно применять в определённых ситуациях:

  • Чистка труб: в момент бурной реакции пузырьки газа могут помочь удалить небольшие засоры.
  • Удаление пятен: пока смесь активно пенится, её можно использовать для очистки загрязнённых поверхностей.

Но если необходимо эффективно справиться с жиром или минеральными отложениями, лучше применять соду и уксус раздельно.

Чем заменить уксус при уборке

Если уксус нужен для удаления загрязнений, можно комбинировать его с винным камнем (битартратом калия). При смешивании этих веществ образуется винная кислота, которая эффективна для чистки фарфора, меди, латуни и алюминия.

Таким образом, использование уксуса и соды вместе — скорее миф, чем проверенный способ уборки. Гораздо разумнее применять их по отдельности, чтобы добиться наилучшего результата.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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