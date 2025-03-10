Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий

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1:54
Недвижимость

Очистка духовки — не самая приятная часть уборки, особенно когда речь идет о стеклянной дверце. Со временем на ней скапливаются жир и копоть, образуя плотный налет, который сложно удалить. Однако есть простой, но малоизвестный метод, позволяющий быстро вернуть стеклу чистоту без лишних усилий.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Как очистить дверцу духовки

Для этого понадобится всего один предмет — твердая таблетка для посудомоечной машины. Главное, чтобы это была именно прессованная таблетка, а не капсула с гелем, так как её абразивные частицы эффективно справляются с загрязнениями.

Порядок действий

  • Смочить таблетку теплой водой, чтобы она немного размягчилась, но не растворилась.
  • Надеть перчатки или использовать бумажное полотенце для удобства.
  • Протирать загрязненные участки, уделяя внимание застарелым пятнам.

В чем секрет эффективности

В отличие от традиционных чистящих средств, таких как уксус или сода, этот метод позволяет удалить даже сложные загрязнения за считанные минуты. Абразивные частицы таблетки расщепляют жир и копоть, но при этом не повреждают стеклянную поверхность.

После чистки достаточно пройтись по дверце влажной тряпкой, чтобы убрать остатки средства — и стекло снова будет сиять чистотой.

Как предотвратить сильные загрязнения

Чтобы уборка духовки не превращалась в испытание, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  • Протирать дверцу после каждого использования, пока пятна свежие.
  • Использовать противни с высокими бортиками, чтобы минимизировать разбрызгивание жира.
  • Проводить регулярную чистку с использованием мягких абразивных средств.

Этот метод помогает значительно сократить время на уборку и избавиться от стойких загрязнений без лишних затрат.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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