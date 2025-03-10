Кухонный лайфхак, который взорвал интернет: ваша духовка засверкает без лишних усилий

Очистка духовки — не самая приятная часть уборки, особенно когда речь идет о стеклянной дверце. Со временем на ней скапливаются жир и копоть, образуя плотный налет, который сложно удалить. Однако есть простой, но малоизвестный метод, позволяющий быстро вернуть стеклу чистоту без лишних усилий.
Для этого понадобится всего один предмет — твердая таблетка для посудомоечной машины. Главное, чтобы это была именно прессованная таблетка, а не капсула с гелем, так как её абразивные частицы эффективно справляются с загрязнениями.
В отличие от традиционных чистящих средств, таких как уксус или сода, этот метод позволяет удалить даже сложные загрязнения за считанные минуты. Абразивные частицы таблетки расщепляют жир и копоть, но при этом не повреждают стеклянную поверхность.
После чистки достаточно пройтись по дверце влажной тряпкой, чтобы убрать остатки средства — и стекло снова будет сиять чистотой.
Чтобы уборка духовки не превращалась в испытание, стоит придерживаться нескольких простых правил:
Этот метод помогает значительно сократить время на уборку и избавиться от стойких загрязнений без лишних затрат.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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