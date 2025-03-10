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Ваши полы в опасности: 5 средств, которые уничтожают виниловое покрытие

4:30
Недвижимость

Виниловые полы — это отличная альтернатива традиционному дереву: они прочные, легко укладываются и выглядят не менее красиво. Однако для того, чтобы они служили долго и сохраняли свой первоначальный вид, важно правильно за ними ухаживать. Многие люди, пытаясь очистить виниловые покрытия, используют неправильные средства и методы, что может привести к повреждениям. В этой статье мы расскажем о пяти вещах, которые никогда не следует использовать для чистки виниловых полов, и предложим безопасные альтернативы.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Чистящие средства на основе аммиака и отбеливателя

Чистящие средства, содержащие аммиак или отбеливатель, могут показаться идеальными для удаления грязи и дезинфекции, но они слишком агрессивны для виниловых покрытий. Такие продукты разрушают защитный слой винила, что приводит к выцветанию, изменению цвета и повреждениям поверхности.

"Эти химикаты могут ослабить защитное покрытие виниловых полов, что сделает их уязвимыми к повреждениям", — поясняет Робин Мерфи, президент службы уборки Maid Brigade.

Вместо этих средств выбирайте безопасные чистящие составы, которые специально предназначены для виниловых покрытий.

Абразивные скрабы

Абразивные средства и губки, такие как грубые чистящие пасты или "волшебные ластики", могут оставить на виниловых полах микроскопические царапины. Со временем эти повреждения могут привести к обесцвечиванию и снижению внешнего вида покрытия.

"Абразивные средства, такие как грубые губки или порошки, могут разрушить защитный слой и сделать поверхность менее привлекательной", — предупреждает Ванесса Терра Боссарт, генеральный директор GreenTerra Cleaning Service.

Вместо этого для удаления пятен используйте мягкие средства, например, спирт на микрофибровой салфетке.

Чистящие средства для древесины

Чистящие средства, предназначенные для деревянных полов, не подходят для винила. Эти продукты содержат масла, которые могут оставить липкий осадок, затрудняющий уборку и притягивающий грязь. Такие средства могут также сделать поверхность скользкой и тусклой.

"Масла в средствах для дерева оставляют на виниловых покрытиях осадок, который в дальнейшем трудно удалить", — объясняет Боссарт.

Особенно избегайте популярных продуктов, таких как Pine Sol и Bona Hardwood Floor Polish, поскольку они могут испортить поверхность виниловых полов.

Паровые или влажные швабры

Паровые швабры — это популярный инструмент для чистки, но они могут повредить виниловые покрытия. Высокая температура пара может ослабить клей, использованный для фиксации плит, что приведет к их деформации или отделению. Также использование большого количества воды может проникнуть в швы и края, что с течением времени приведет к повреждениям.

"Виниловые покрытия не переносят высокую температуру, так как это может привести к их деформации", — говорит Боссарт.

Вместо паровой очистки используйте мягкое моющее средство, разбавленное теплой водой, и убедитесь, что полы хорошо высушены после уборки.

Определенные натуральные ингредиенты

Несмотря на то, что многие считают натуральные средства безопасными для чистки, некоторые из них могут быть слишком агрессивными для виниловых полов. Например, уксус, лимонный сок и сода могут повредить защитный слой покрытия, если использовать их в избыточных количествах или высокой концентрации.

"Уксус разрушает защитный слой виниловых полов, что приводит к потере блеска и повреждению материала", — предупреждает Мерфи.

Лучше всего использовать чистящие средства на водной основе, которые безопасны для виниловых покрытий и имеют соответствующую маркировку.

Заключение

Чтобы ваши виниловые полы сохраняли свой привлекательный вид и служили долго, важно избегать использования агрессивных химикатов, абразивных средств и паровых швабр. Выбирайте специальные чистящие средства для винила и следуйте рекомендациям экспертов для безопасной уборки. Регулярное подметание и пылесосить полы также поможет сохранить их в идеальном состоянии.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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