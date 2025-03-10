Стирка полотенец: не дайте микробам захватить вашу одежду! Как этого избежать

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы думаете, что стирка большего количества вещей одновременно — это экономия времени? На самом деле, это может сделать вашу одежду грязнее! Разберемся, почему следует избегать стирки полотенец с одеждой и какие микробы могут попасть в ваш гардероб.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Полотенца — рассадники микробов

Мадам Пот, эксперт по личной гигиене, предупреждает: стирка полотенец с одеждой — это не только неправильно, но и опасно. Это касается не только банных полотенец, но и кухонных. Все они могут быть источниками микробов, включая кишечную палочку и даже фекалии! Почему?

Банные полотенца часто остаются мокрыми, что делает их идеальной средой для размножения бактерий.

Кухонные полотенца используют для очистки поверхностей, и на них могут попасть такие микроорганизмы, как кишечная палочка, которые могут вызвать пищевые отравления.

Если вы кладете мокрые полотенца в корзину для белья, то переносите микробы на все остальные вещи. Для вашей безопасности полотенца лучше стирать отдельно.

Как правильно стирать полотенца

Кроме того, важно правильно выбирать температуру воды при стирке полотенец. Лучше всего стирать их при температуре от 40 до 60°C. Это поможет уничтожить большинство бактерий и сохранить ткани в хорошем состоянии.

Никогда не оставляйте влажные полотенца на долгое время — это прямой путь к возникновению плесени и неприятных запахов.

После использования вывешивайте полотенца на воздухе или отправляйте в сушилку на высокой температуре.

Микробы в вашей стиральной машине

Когда вы стираете полотенца вместе с одеждой, вы рискуете распространить микробы по всему белью. Этот процесс легко избежать, если просто соблюдать правила стирки, о которых рассказывает мадам Пот.

Никогда не кладите полотенца в корзину мокрыми, старайтесь поддерживать чистоту в стиральной машине и используйте правильную температуру.

Важность соблюдения гигиены

Следуя этим простым советам, вы гарантированно будете избавляться от бактерий и микробов, а не переносить их на другие вещи. Гигиена начинается с правильной стирки, и даже маленькие привычки могут существенно улучшить качество жизни.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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