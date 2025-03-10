Телевизор в спальне — это не только плохой сон, но и беда для вашей энергии

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие считают, что телевизор в спальне — это удобство и комфорт. Но может ли такой "комфорт" повлиять на ваше самочувствие? Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова объясняет, почему телевизор в спальне — не лучшая идея, если вы хотите быть здоровыми и отдохнувшими.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Почему телевизор не место в спальне

Фэншуй учит, что каждая комната должна быть наполнена определённой энергией. Спальня — это пространство отдыха, которое должно излучать энергию инь, спокойную и расслабляющую. В то время как телевизор, по сути, создаёт активную энергию ян. Эта энергия слишком "энергична" для места, где мы должны отдыхать и восстанавливаться.

Частое нахождение телевизора в спальне может нарушить этот баланс. Энергия ян начинает преобладать, и вместо отдыха вы можете столкнуться с бессонницей, повышенной нервозностью, утомляемостью и раздражительностью. Ваш отдых нарушается, и вы можете даже заметить ухудшение концентрации и самочувствия.

Что делать, если телевизор уже в спальне

Если вы не можете отказаться от телевизора в спальне, есть способы минимизировать его негативное влияние. Главное — сделать так, чтобы экран не попадал в поле зрения, когда вы лежите в постели. Это поможет снизить воздействие активной энергии на ваш отдых.

Кроме того, можно гармонизировать пространство, разместив телевизор вблизи мебели для хранения вещей или даже скрыв его внутри шкафа. Таким образом, активная энергия будет частично нейтрализована.

Где лучше разместить телевизор

По мнению Елены Скуратовой, идеальные места для телевизора — это гостиная и кухня. Здесь энергия ян будет гармонично взаимодействовать с остальной обстановкой. Важно только, чтобы телевизор не находился рядом с другими "яньскими" объектами, например, с камином. Отличным вариантом будет установить его у окна, где энергия ян только приветствуется.

Телевизор в спальне может быть не таким уж безвредным, как кажется на первый взгляд. Если хотите улучшить качество сна и снизить уровень стресса, попробуйте следовать этим простым рекомендациям, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



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