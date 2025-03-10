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Срочно меняйте обои! Эти узоры раздражают и мешают заснуть

1:18
Недвижимость

Вы замечали, что дома чувствуете усталость и тревогу, даже если спальня кажется уютной?

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

Исследование Университета Сассекса (2023) показало: определенные узоры на обоях перегружают мозг и повышают уровень кортизола — гормона стресса.

Острые геометрические фигуры, такие как треугольники и ломанные линии, заставляют мозг искать угрозу, ведь эволюционно мы запрограммированы воспринимать резкие формы как опасность. Люди, находящиеся в таких интерьерах, на 37% чаще жалуются на тревожность.

Оптические иллюзии, например спирали или круги с эффектом движения, перегружают сознание и вызывают дискомфорт, а крупные цветочные узоры на контрастном фоне раздражают периферийное зрение и мешают засыпать, что подтверждают данные исследования Sleep Foundation (2022).

Если вы подозреваете, что ваш интерьер влияет на ваше состояние, сфотографируйте стену и переведите изображение в черно-белый режим — если узор сливается в хаотичное пятно, это явный признак перегрузки.

Решением может стать выбор спокойных пастельных оттенков, мягких горизонтальных линий и мелкого принта. 

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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