Вместо химии: бросаю это в унитаз — налёт и запах исчезают мгновенно

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лимонная кислота — простой и эффективный способ чистки унитаза. Она растворяет известковый налёт, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Если не хотите тратить деньги на дорогие средства, просто насыпьте 50 граммов лимонной кислоты в унитаз и оставьте на 30 минут или на ночь. Затем почистите щёткой и смойте.

Для более глубокого очищения можно сделать шипучие таблетки из лимонной кислоты и пищевой соды. Они помогут справиться даже с сильными загрязнениями.

Помните о безопасности: используйте перчатки и храните кислоту в недоступном для детей месте.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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