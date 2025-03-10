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Вместо химии: бросаю это в унитаз — налёт и запах исчезают мгновенно

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Недвижимость

Лимонная кислота — простой и эффективный способ чистки унитаза. Она растворяет известковый налёт, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Если не хотите тратить деньги на дорогие средства, просто насыпьте 50 граммов лимонной кислоты в унитаз и оставьте на 30 минут или на ночь. Затем почистите щёткой и смойте.

Для более глубокого очищения можно сделать шипучие таблетки из лимонной кислоты и пищевой соды. Они помогут справиться даже с сильными загрязнениями.

Помните о безопасности: используйте перчатки и храните кислоту в недоступном для детей месте.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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