Лимонная кислота — простой и эффективный способ чистки унитаза. Она растворяет известковый налёт, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи.
Если не хотите тратить деньги на дорогие средства, просто насыпьте 50 граммов лимонной кислоты в унитаз и оставьте на 30 минут или на ночь. Затем почистите щёткой и смойте.
Для более глубокого очищения можно сделать шипучие таблетки из лимонной кислоты и пищевой соды. Они помогут справиться даже с сильными загрязнениями.
Помните о безопасности: используйте перчатки и храните кислоту в недоступном для детей месте.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.