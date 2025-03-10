Маленькая прихожая — не приговор: вот как сделать её стильной и вместительной

Заходя в квартиру, вы сразу видите узкий коридор, заваленный обувью и куртками? Это не проблема маленькой площади, а вопрос организации пространства.
Даже небольшая прихожая может быть стильной и функциональной, если следовать простым правилам.
Используйте вертикальное хранение: узкие полки до потолка освободят место на полу. Добавьте зеркала, чтобы визуально расширить пространство.
Выбирайте мебель-трансформер: складные консоли, откидные скамьи и компактные крючки помогут сохранить порядок.
Правильный свет тоже важен. Вместо громоздкой люстры установите LED-ленту по периметру потолка и точечные светильники. Светлые стены с контрастными деталями добавят глубины.
И главное — избавляйтесь от ненужных вещей. Регулярный деклиттеринг творит чудеса даже в самых маленьких прихожих.
Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
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