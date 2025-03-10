Маленькая прихожая — не приговор: вот как сделать её стильной и вместительной

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заходя в квартиру, вы сразу видите узкий коридор, заваленный обувью и куртками? Это не проблема маленькой площади, а вопрос организации пространства.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Прихожая

Даже небольшая прихожая может быть стильной и функциональной, если следовать простым правилам.

Используйте вертикальное хранение: узкие полки до потолка освободят место на полу. Добавьте зеркала, чтобы визуально расширить пространство.

Выбирайте мебель-трансформер: складные консоли, откидные скамьи и компактные крючки помогут сохранить порядок.

Правильный свет тоже важен. Вместо громоздкой люстры установите LED-ленту по периметру потолка и точечные светильники. Светлые стены с контрастными деталями добавят глубины.

И главное — избавляйтесь от ненужных вещей. Регулярный деклиттеринг творит чудеса даже в самых маленьких прихожих.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.



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