Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Ешьте этот фрукт вместо мяса: белка больше, чем в говядине — вот почему
Как ускорить варку гороха в разы — простой лайфхак для хозяек
Облизывание у кошек: от привычки до патологии — где проходит граница
Автомобиль дёргается при торможении: это может закончиться не только штрафом
Новогодняя премьера: Анна Щербакова и Евгений Плющенко в сказочном ледовом шоу
Мёртвое море или Красное — где лучше всего отдохнуть в Израиле
Лера Кудрявцева показала свой поздний ужин: я никогда не похудею
Молодость возвращается: топ пластических операций для женщин после 30

Маленькая прихожая — не приговор: вот как сделать её стильной и вместительной

0:56
Недвижимость

Заходя в квартиру, вы сразу видите узкий коридор, заваленный обувью и куртками? Это не проблема маленькой площади, а вопрос организации пространства.

Прихожая
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Прихожая

Даже небольшая прихожая может быть стильной и функциональной, если следовать простым правилам.

Используйте вертикальное хранение: узкие полки до потолка освободят место на полу. Добавьте зеркала, чтобы визуально расширить пространство.

Выбирайте мебель-трансформер: складные консоли, откидные скамьи и компактные крючки помогут сохранить порядок.

Правильный свет тоже важен. Вместо громоздкой люстры установите LED-ленту по периметру потолка и точечные светильники. Светлые стены с контрастными деталями добавят глубины.

И главное — избавляйтесь от ненужных вещей. Регулярный деклиттеринг творит чудеса даже в самых маленьких прихожих.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Домашние животные
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Привлекаем птиц и радуем глаз: почему снежноягодник — идеальное растение для вашего участка?
Этот маринад используют шеф-повара — мясо всегда сочное и мягкое
Головная боль уйдёт за 5 минут: попробуйте этот метод
Зимние месяцы стали рекордно жаркими — температурные аномалии
Рубль или доллар: что ждёт валютные рынки в 2025 году
Спальня превращается в камеру пыток: как незаметные детали убивают ваш сон
Невинное почесывание или тревожный симптом? Как понять, что с собакой что-то не так
Наши люди в булочную на такси не ездят, но скоро смогут долететь на своём авто
Секрет бабушкиного рецепта: творожное печенье тает во рту — вот что она добавляла
Идеальные цветовые сочетания в одежде, которые всегда выглядят стильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.