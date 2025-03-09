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Спальня превращается в камеру пыток: как незаметные детали убивают ваш сон

1:13
Недвижимость

Вы уверены, что создали идеальную атмосферу для сна: мягкое постельное бельё, уютная обстановка, приглушённый свет. Однако каждое утро просыпаетесь уставшими, а засыпать по вечерам становится всё труднее?

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Причина может быть в деталях, которые на первый взгляд кажутся незначительными.

Розетки у кровати, к которым вы подключаете телефон, излучают синий свет и электромагнитные волны, мешающие организму вырабатывать мелатонин.

Яркие обои с крупными узорами перегружают мозг и не дают расслабиться. Неправильно расположенные светильники или слишком холодный свет создают дискомфорт.

Плотные тяжёлые шторы могут нарушать циркадные ритмы, а ковры накапливают пыль и аллергены. Даже ароматические свечи с синтетическими отдушками способны вызвать головные боли.

Решение — избавиться от этих незаметных врагов комфорта: уберите гаджеты подальше, выбирайте мягкие цвета для стен, тёплое освещение, лёгкие натуральные ткани и гипоаллергенные материалы.

Маленькие изменения могут значительно улучшить качество вашего сна.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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